"S... confini", tutti gli spettacoli della stagione di prosa 2019/2020 a San Giorgio delle Pertiche

Con calore dò il benvenuto alla ventiduesima rassegna teatrale di San Giorgio Delle Pertiche dal titolo S...CONFINI.

Gli spettacoli che ci accompagneranno a cavallo tra il 2019 e il 2020 sono stati scelti per potenziare l’offerta culturale ed incuriosire anche chi non si è mai avvicinato al mondo del teatro. Si parla di sport, di danza, di rapporti padri-figli, di mafia e dell’identità umana: tutti argomenti che toccano direttamente o indirettamente ognuno di noi e la nostra comunità. Essi, accessibili a tutti, verranno affrontati con la profondità e sensibilità tipiche della rassegna sangiorgese. Verremo guidati da attori di prim’ordine che ci porteranno verso una dimensione più completa della realtà, superando i confini del percepito.

Scarica la locandina della stagione teatrale

Ricordo quello che disse un attore al termine di un monologo: “Durante lo spettacolo, quasi fossero un unico polmone, attore e spettatori respirano insieme”. Insieme infatti si immergono in un mondo di immagini, suoni e sensazioni in maniera immediata e naturale, senza bisogno di filtri tecnologici. Il pubblico non ascolta la storia, la vive.

Il mio ringraziamento va ad ARTEVEN e all’associazione ViadelCampo che da oltre vent’anni cura la rassegna teatrale in maniera totalmente gratuita con una generosità di tempo ed energie senza paragoni. Il teatro è un’esperienza millenaria ma sempre autentica. E’ un’emozione che dobbiamo preservare.

Buona rassegna a tutti, sono certo vi piacerà.

Alberto Corsini

Vicesindaco e Assessore alla Cultura

del Comune di San Giorgio delle Pertiche

La nostra nuova rassegna nasce da un’idea allargata, da un desiderio di apertura verso quanto la realtà intorno a noi mostra ed offre.

Scarica il depliant con tutti gli spettacoli

La presenza di confini non può essere limite al desiderio di oltrepassarli per vedere cosa ci possa essere oltre la siepe leopardiana. I nostri pensieri non hanno confini così come non si può fermare alle dimensioni di un campo da tennis la grandezza di Roger Federer o confinare il profondo significato el tango al quadrato di una pista da ballo. (...) Non può avere confine, infine, il desiderio di giustizia e di libertà di tutto il Sud e di tutta una nazione che cerca di affrancarsi e di sconfiggere un cancro quale è la mafia.

E’ ancora bello invitare tutti voi, che ormai siete davvero parte di noi, a vivere intensamente questa nostra nuova rassegna...

Buio in sala... si apra il sipario e... buon divertimento!

associazione VIADELCAMPO

Inizio spettacoli ore 21

Dove

Cinema teatro Giardino

Via Roma, 70

Abbonamenti

dal 21 novembre al 13 dicembre 2019

Interi euro 70

Ridotti euro 60

Biglietti

Per Roger, La scimmia, Tanguera, In nome del padre

Interi euro 18 - Ridotti euro 15

Per Borsellino

Intero euro 14 - Ridotto euro 12

(ridotto speciale studenti e iscritti a scuole di danza euro 10)

Le riduzioni sono valide per i residenti del Comune di S. Giorgio delle Pertiche, soci BCC Roma e soci CRAL USLL 6 Camposampiero

Vendita biglietti

I biglietti sono in vendita il giorno dello spettacolo presso la biglietteria del Cinema Teatro Giardino dalle ore 20.30

Per prenotazioni e prevendite telefonare al 349 7368623

Informazioni

Biblioteca Comunale San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Tel. 049.9370076

www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it

Teatro Giardino

via Roma 70, San Giorgio delle Pertiche (Pd)

Associazione Viadelcampo

Tel. 349 7368623

renalore@libero.it

www.arteven.it

Info web

https://www.arteven.it/index.php/rassegne/contact-all-comcontact-views/san-giorgio-delle-pertiche/188-teatro-giardino/878-rassegna-teatrale

http://www.comune.sangiorgiodellepertiche.pd.it/c028075/po/mostra_news.php?id=1701&area=H