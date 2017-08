Tutti gli spettacoli della stagione teatrale 2017/2018 al Verdi di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Con la Stagione 2017/2018 si conclude per il Teatro Stabile del Veneto il primo triennio da Teatro Nazionale, il prestigioso riconoscimento ottenuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Quello che si aprirà l'8 novembre con Le Baruffe Chiozzotte è un cartellone completo con artisti amati dal grande pubblico come Toni Servillo, Raoul Bova, Claudia Cardinale, Marco Paolini, Ale e Franz, registi geniali e innovativi come Peter Stein, Leo Muscato e Arturo Cirillo. Tutti protagonisti di allestimenti originali, che danno nuove chiavi di lettura a classici senza tempo come Goldoni, Pirandello e Shakespeare, quest’ultimo con due testi “minori” da riscoprire, ma anche autori europei del passato, come Friedrich Schiller e Friedrich Dürrenmatt, o del presente, come Umberto Eco e Cristina Comencini.

Il capolavoro goldoniano diretto da Paolo Valerio che aprirà la Stagione di Prosa 2017-2018 è uno spettacolo corale, che raccoglie 13 tra i migliori talenti del panorama veneto, a rappresentare differenti generazioni e mondi teatrali. Debutterà al Teatro Romano di Verona dal 19 al 22 luglio nell’ambito del festival Shakespeariano, sarà in cartellone sia a Padova che a Venezia.

Centrali come al solito le produzioni del Teatro Stabile del Veneto, che quest’anno comprendono ben 6 titoli, di cui 4 in co-produzione con prestigiosi partner italiani pubblici e privati. Prosegue l’indagine già avviata nelle precedenti stagioni su due filoni principali: Ispirazioni Classiche e Parole Contemporanee.

Sono otto invece le proposte selezionate per la terza edizione della rassegna di danza Evoluzioni, che in soli due anni ha visto più che raddoppiato il pubblico di appassionati. Da segnalare, infine, il ritorno a Padova della rassegna Divertiamoci a teatro: cinque modi diversi di intendere il teatro di parola e “l’arte di far ridere” che vedono protagonisti comici amatissimi come Teresa Mannino, Natalino Balasso e Carlo e Giorgio, innovatori della risata come Antonio Rezza e un autentico mito dello spettacolo nazionale come Sandra Milo, protagonista di una travolgente commedia degli equivoci.

Tante stagioni, tante proposte diverse che vanno a definire l’identità di un unico grande Teatro Nazionale, in dialogo con il pubblico e con il territorio, ma anche aperto a importanti relazioni nazionali e internazionali. Un teatro che guarda al valore della proposta culturale, ma che cerca anche di intercettare gusti e tendenze, che sa coltivare i migliori talenti di una regione sempre più propositiva e che al contempo collabora con artisti consolidati di altissimo livello. Un teatro per tutti, dove i tanti spettatori che vorranno condividere contenuti e progetti proposti, potranno vivere la magia unica che solo lo spettacolo dal vivo sa creare.

Dall'8 al 12 novembre 2017

Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale

LE BARUFFE CHIOZZOTTE di Carlo Goldoni

con Luca Altavilla, Francesca Botti, Leonardo De Colle Piergiorgio Fasolo, Stefania Felicioli, Riccardo Gamba Margherita Mannino, Michela Martini, Valerio Mazzucato Giancarlo Previati, Marta Richeldi, Vincenzo Tosetto, Francesco Wolf

regia Paolo Valerio

Dal 22 al 26 novembre 2017

LE AVVENTURE DI NUMERO PRIMO di Marco Paolini e Gianfranco Bettin

diretto e interpretato da Marco Paolini

produzione Jolefilm

Dal 29 novembre al 3 dicembre 2017

Teatro Stabile di Bolzano

QUESTA SERA SI RECITA A SOGGETTO di Luigi Pirandello

con Patrizia Milani, Carlo Simoni, Corrado d’Elia, Giampiero Rappa, Irene Villa

regia Marco Bernardi

Dal 10 al 14 gennaio 2018

Teatro Metastasio di Prato

RICHARD II di William Shakespeare

con Maddalena Crippa regia Peter Stein

Dal 24 al 28 gennaio 2018

Centro Teatrale Bresciano

Teatro Stabile del Veneto-Teatro Nazionale

I DUE GENTILUOMINI DI VERONA di William Shakespeare

con Fausto Cabra, Ivan Alovisio, Camilla Semino Favro, Federica Rosellini, Luciano Roman

regia Giorgio Sangati

Dal 31 gennaio al 4 febbraio 2018

Compagnia Enfi Teatro

DUE di Luca Miniero e Astutillo Smeriglia

con Raoul Bova e Chiara Francini

regia Luca Miniero

Dal 7 all'11 febbraio 2018

Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale; Teatro Stabile di Genova; Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

IL NOME DELLA ROSA di Umberto Eco

versione teatrale di Stefano Massini

con Eugenio Allegri, Giovanni Anzaldo, Renato Carpentieri, Luigi Diberti, Luca Lazzareschi

regia e adattamento Leo Muscato

Dal 21 al 25 febbraio 2018

Teatro Stabile di Genova

INTRIGO E AMORE di Friedrich Schiller

versione italiana Danilo Macri

regia Marco Sciaccaluga

Dal 28 febbraio al 4 marzo 2018

Diana Or.l.S.

UNA FESTA ESAGERATA!” di e con Vincenzo Salemme

regia Vincenzo Salemme

Dal 7 all'11 marzo 2018

Compagnia Pippo Delbono

VANGELO

scritto, diretto e interpretato da Pippo Delbono

produzione Emilia Romagna Teatro Fondazione, Hrvatsko Narodno Kazalište – Zagabria,

Dal 21 al 25 marzo 2018

Tieffe Teatro Milano

LUNGA GIORNATA VERSO LA NOTTE di Eugene O’Neill

con Milvia Marigliano, Arturo Cirillo, Rosario Lisma, Riccardo Buffonini

regia Arturo Cirillo

Dal 4 all'8 aprile 2018

ITC2000-distribuzione Terry Chegia

ALE E FRANZ NEL NOSTRO PICCOLO - GABER, JANNACCI, MILANO

di e con Ale & Franz

e con Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Francesco Luppi, Marco Orsi

regia Ale & Franz

Dal 18 al 22 aprile 2018

Teatro Stabile del Veneto - Teatro Nazionale

Enfi Teatro

TEMPI NUOVI

scritto e diretto da Cristina Comencini

con Ennio Fantastichini e Iaia Forte e con Marina Occhionero e Nicola Ravaioli

Dal 2 al 6 maggio 2018

Ghione

L’IDEA DI UCCIDERTI

scritto e diretto da Giancarlo Marinelli

con Fabio Sartor e Caterina Murino

con la partecipazione straordinaria di Paila Pavese

EVOLUZIONI-RASSEGNA DI DANZA 2017-2018

19 gennaio, 16 febbraio, 16 marzo e 27 aprile 2018

DIVERTIAMOCI A TEATRO

15 e 16 dicembre 2017

17 e 18 gennaio, 17 e 18 febbraio, 13 marzo e 28 aprile 2018

Centralino: Tel. 049 8777011

Biglietteria: Tel. 049 87770213

info.teatroverdi@teatrostabileveneto.it

www.teatrostabileveneto.it

