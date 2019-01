Incontri di storia dell’arte “Le vite di Tiziano” ai musei civici agli Eremitani

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sono aperte le iscrizioni alla prima edizione padovana del corso di storia dell’arte che il FAI – Fondo Ambiente Italiano organizza ormai da molti anni a Milano in collaborazione con l’Università “Le vite di Tiziano” è il ciclo di incontri su Tiziano Vecellio curato da Giovanni Agosti, Vittoria Romani e Jacopo Stoppa, che sbarca in Veneto dopo il successo dell’edizione milanese 2017-2018 e che conferma la finalità dell’iniziativa come uno dei principali scopi statutari del FAI: educare e istruire la collettività alla difesa del patrimonio artistico e monumentale italiano.

Lezioni

Il corso, articolato in 18 lezioni pomeridiane, si svolgerà a cadenza settimanale da febbraio a giugno 2019 dalle ore 17.30 alle 18.45 presso la Sala del Romanino dei Musei Civici agli Eremitani a Padova e sarà incentrato sulla figura e l’opera di Tiziano, illustre maestro del Rinascimento allievo di Giorgione, maestro del pittore tonale nonché accorto imprenditore di se stesso direttamente in contatto con potenti dell’epoca: da Alfonso I d’Este all’imperatore Carlo V, da papa Paolo III Farnese a Filippo II re di Spagna. Un rinnovamento della pittura il suo, alternativo al michelangiolesco “primato del disegno”, che si basa su un nuovo uso del colore e della luce, ispirato alle suggestioni della pittura antica.

Primo appuntamento

La lezione inaugurale, in programma giovedì 21 febbraio alle ore 17.30, sarà introdotta dal professor Giovanni Agosti, docente di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi di Milano, e dagli altri curatori del corso Vittoria Romani (Università degli Studi di Padova) e Jacopo Stoppa (Università degli Studi di Milano).

Svolgimento lezioni

La formula delle lezioni, ormai consolidata, si fonda sulla ricostruzione biografica dell’artista: a raccontare, di puntata in puntata, la vita e le opere di Tiziano sarà una compagnia di specialisti, costituita da dottorandi e ricercatori delle Università di Padova e di Milano, e da attori provenienti dalla Scuola del Teatro Piccolo di Milano, gli ultimi formatisi con Luca Ronconi, ovvero Livia Rossi, Marco Risglione e Yasmin Karam. Ogni lezione - costruita come una partitura in un dialogo tra momenti di narrazione e di recitazione – sarà accompagnata da immagini realizzate in gran parte dal fotografo padovano Mauro Magliani, per condurre il pubblico alla piena comprensione dell’artista.

Gli studi

Il percorso toccherà i momenti salienti della vita dell’artista e le opere più rilevanti: dalla decorazione del Fondaco dei Tedeschi a Venezia, che lo vide impegnato accanto a Giorgione, della Scuola del Santo a Padova, in cui la vivacità del racconto, il senso naturale del paesaggio e la psicologia dei ritratti mostravano già il superamento degli insegnamenti del maestro. Verranno analizzate anche le altissime commissioni per le corti di Mantova, Ferrara e Urbino, come i Baccanali dipinti nel 1518-19 per Alfonso I d’Este, e la svolta successiva al 1540 per lo “scontro” con le forme di manierismo che arrivavano da Roma, dalla Toscana e dall’Emilia.

Iscrizioni

È possibile iscriversi prima dell’inizio delle lezioni oppure presso la Delegazione FAI di Padova in via Vallaresso 32 (martedì e giovedì dalle ore 17 alle 19) oppure contattando il numero 02/467615388-349 - faiarte@fondoambiente.it

Il FAI

Il FAI è già presente dal 2005 sul territorio patavino con Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, raffinata villa di inizio Cinquecento, grazie alla donazione di Maria Teresa Olcese Valoti e Pierpaolo Olcese. Ispirata ai temi della classicità e inserita nel paesaggio dei Colli Euganei, fu edificata per il soggiorno estivo dei vescovi padovani. Opera sublime di celebri architetti, tra cui Giulio Romano, e decorata dal pittore fiammingo Lambert Sustris, la villa è un raffinato esperimento della cultura umanista in cui architettura e natura si fondono negli spazi delle logge e delle terrazze per realizzare il benessere dell’uomo.

Per il triennio 2018-2020 le attività di valorizzazione di Villa dei Vescovi sono sostenute da Epta, azienda già vicina al FAI da molti anni e conosciuta sul territorio grazie ai suoi marchi Costan ed Eurocryor.

Per informazioni: www.villadeivescovi.it

Ulteriori Informazioni

Il corso è realizzato in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova, con le Università degli Studi di Milano e di Padova e con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa. Si ringrazia l’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova per la gentile concessione della Sala del Romanino presso i Musei Civici agli Eremitani.

Il corso si svolge grazie al generoso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Date e orari: da giovedì 21 febbraio a giovedì 27 giugno 2019, dalle ore 17.30 alle 18.45, Sala del Romanino, Musei Civici agli Eremitani, Piazza Eremitani 8, Padova.

Giovedì 21 febbraio prima lezione con Giovanni Agosti - Ingresso libero fino a esaurimento posti

Costo delle lezioni:

- Non iscritti FAI: euro 189 (comprensiva della quota ordinaria di iscrizione alla Fondazione)

- Iscritti FAI: euro 150

- Iscritti FAI Giovani (fino ai 25 anni): euro 85

- Studenti dell’Università di Padova (Dipartimento dei Beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica), del corso di laurea triennale in Storia e tutela dei Beni Artistici e Musicali e del corso di laurea magistrale in Storia dell’arte – ai quali saranno riservati 30 posti – gratuito. Il corso sarà valido per il conseguimento di crediti formativi.

Lezione singola (previa disponibilità di posti a sedere): euro 10; Studenti euro 5.

Per iscrizioni e informazioni: tel. 02.467615388-349; faiarte@fondoambiente.it; www.fondoambiente.it

Incontri di Storia dell’arte

“Le vite di Tiziano”

Programma

Giovedì 21 febbraio

Introduzione al corso*

Giovanni Agosti, Vittoria Romani, Jacopo Stoppa

Giovedì 28 febbraio

Tiziano prima del Fondaco

Antonio Mazzotta

Letture di Livia Rossi

Giovedì 7 marzo

Sui ponteggi del Fondaco

Sarah Ferrari

Letture di Marco Risiglione

Giovedì 14 marzo

Tiziano e l’Arcadia

Sarah Ferrari

Letture di Yasmin Karam

Lunedì 18 marzo

A Padova

Antonio Mazzotta

Letture di Marco Risiglione

Giovedì 28 marzo

Intorno all’Amor sacro e profano

Novella Macola

Letture di Livia Rossi

Giovedì 4 aprile

Nuove sfide: l’Assunta

Sara Menato

Letture di Yasmin Karam

Giovedì 11 aprile

Tiziano e Alfonso I d’Este

Barbara Savy

Letture di Livia Rossi

Giovedì 18 aprile

Tiziano tra le corti di Mantova e Urbino

Barbara Savy

Letture di Yasmin Karam

Giovedì 2 maggio

Lo scontro con i “demoni etruschi”

Giovanni Renzi

Letture di Marco Risiglione

Giovedì 9 maggio

A Roma con i Farnese

Stefano Bruzzese

Letture di Livia Rossi

Giovedì 16 maggio

Ad Augusta per Carlo V

Chiara Bonaccorsi

Letture di Yasmin Karam

Giovedì 23 maggio

“Poesie” e “quadri devotissimi” per Filippo II.1

Marsel Grosso

Letture di Yasmin Karam Marco Risiglione

Giovedì 30 maggio

Le sfide degli anni Cinquanta

Stefano Bruzzese

Letture di Livia Rossi

Giovedì 6 giugno

“Poesie” e “quadri devotissimi” per Filippo II. 2

Marsel Grosso

Letture di Yasmin Karam

Martedì 11 giugno

1566: l’incontro con Vasari

Marsel Grosso

Letture di Marco Risiglione

Giovedì 20 giugno

Alchimie cromatiche

Antonio Mazzotta e Stefano Bruzzese

Letture di Livia Rossi