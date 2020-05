“Storia di carta” web serie: ogni domenica appuntamento con le avventure dei due pirati Billy e Kid

Il Comune di Montegrotto Terme, assieme ad altri del padovano, sostiene il progetto “Storie di Carta”, una web-series realizzata dai Barabao teatro in collaborazione con il teatro della Gran Guardia che si pone come un’ideale prosecuzione del progetto de “la Giostra delle Storie” (letture animate, agli spettacoli teatrali al chiuso e all’aperto, spettacoli itineranti, feste creative per stare insieme alla chiusura della scuola con installazioni pittoriche) che tanto successo ha avuto prima di essere interrotta per il lockdown.

La tecnologia

I protagonisti delle storie sono Billy e Kid, due pirati di carta avrebbero incontrato la tecnologia del tablet per vivere insieme mirabolanti avventure.

Dove vedere la web serie

Le produzioni saranno disponibili ogni domenica nel canale YouTube della Home Stay Production di Romina Ranzato e Ivan Di Noia https://www.youtube.com/ channel/ UCay2NXR2Mk5z6FpOqeM7KtQ.

Un modo per non perdere i legami

«Si tratta - commenta l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - di un segnale di vicinanza ai tanti bambini che hanno partecipato alle rappresentazioni domenicali, insieme ai loro genitori, con tanta passione. Volevamo riprendere quel filo interrotto sperando di poter presto ritrovarci insieme ad assistere dal vivo alle letture animate e alle rappresentazioni teatrali negli spazi delle nostre scuole».