“Storie e pagine”, incontri con gli autori per Limenamente al Teatro Falcone e Borsellino

Limenamente cresce e amplia la sua offerta: dopo numerose stagioni in cui il teatro è stato protagonista assoluto arrivano tre incontri con gli autori.

La mini rassegna "Storie e pagine” va in scena con tre appuntamenti tra marzo e maggio al Teatro Falcone-Borsellino di Limena.

La rassegna

Tre incontri con gli autori, dove non sono stati scelti solo dei titoli e dei libri, ma chi li ha scritti, con la sua storia, il suo bagaglio da portare al pubblico, fatto di aneddoti e scelte, che li hanno accompagnati in questi progetti editoriali. In questa prima edizione, c’è stato un'altra scelta specifica, quella di valorizzare le case editrici venete.

Legandosi alla Giornata internazionale del teatro e della poesia, “Storie e Pagine” apre venerdì 23 marzo con la poetessa veronese Ida Travi, che dà grande importanza all'oralità nella scrittura e nella lettura ad alta voce dei suoi versi. A Limena leggerà e racconterà "TA’- Poesia dello spiraglio e della neve", edito da Moretti&Vitali.

La professoressa Stefania Malavasi, docente di Storia della Riforma e Controriforma e Storia Moderna all’Università di Padova, il 13 aprile presenterà “Piante magiche, segreti arcani", dedicato alla simbologia e alle proprietà di piante, erbari, libri di segreti, incanti delle streghe (Cleup). Un viaggio nel “mondo verde” fatto di piante, erbe e fiori, che accompagna l’uomo dagli albori della sua esistenza, come nutrimento prima, poi per uso medicinale, poi nei riti pagani, dove si incrociano con miti e leggende.

Terzo e ultimo appuntamento il 23 maggio, una data importante che ricorda la strage di Capaci. Per questa occasione sarà ospite Giacomo Bendotti, scrittore, sceneggiatore e fumettista, che per l’editore BeccoGiallo ha disegnato e realizzato due graphic novel, dedicate ai due giudici uccisi dalla Mafia. Giacomo presenterà, prima nelle scuole secondarie di Limena, e poi in un incontro serale, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Programma

23 marzo, ore 21

Ida Travi

"TA’- Poesia dello spiraglio e della neve"

13 aprile, ore 21

Stefania Malavasi

“Piante magiche, segreti arcani"

23 maggio, ore 21

Giacomo Bendotti

Graphic novel su Falcone e Borsellino

