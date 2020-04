“Storie di Carta per grandi e piccini” e il pre-cinema entra a casa delle famiglie in quarantena

Prendiamo due semplici sagome di pirati di carta, l’esperienza teatrale di Romina Ranzato e una connessione internet. Scecheriamo il tutto. Et voilà ecco apparire sullo schermo “Storie di Carta per grandi e piccini”, l’iniziativa pensata proprio dal direttore artistico della compagnia veneta Barabao Teatro per le domeniche pomeriggio delle famiglie in quarantena.

I protagonisti

«Quando l’emergenza sanitaria è esplosa - spiega Romina Ranzato - dopo un primo momento di smarrimento, inevitabile, un pomeriggio, mentre riordinavo la mia libreria, ho ritrovato Billy e Kid, due pirati di carta che avevo comprato anni fa a Londra. Queste due piccole sagome hanno scelto di rivivere nelle mie mani e guardandole ho avuto l’idea di tornare, con il loro aiuto, al pre-cinema quando teatro e cinema si sono incontrati. Sono nati così gli episodi di “Storie di Carta” tutti realizzati utilizzando la tecnica delle ombre».

Una sorta di lanterna magica

E’ così che Billy, il pirata smemorato e Kid, l’avido capitano, accompagnati da un sottofondo musicale, appaiono sullo schermo digitale di ogni famiglia, attraverso una sorta di lanterna magica che proietta sullo sfondo bianco i due pirati intenti ad attraversare mari, oceani, foreste, baie misteriose, lugubri grotte alla continua e insaziabile ricerca di un Tesoro che chissà se un giorno riusciranno mai a trovare. Tre minuti di avventure coinvolgenti capaci di far viaggiare la fantasia di adulti e bambini in mondi lontani e avventurosi.

Creare un legame

«Cinque giorni di lavoro per creare ogni episodio - prosegue Romina - scrivo la sceneggiatura, disegno l’ambientazione, scelgo le musiche, mi diverto a inventare suoni nuovi con la voce e al termine mi occupo del montaggio video. Per chi fa il mio mestiere è impensabile rimanere totalmente fermi e soprattutto senza il calore del pubblico. Era vitale per me creare un legame con tutti i bambini che solitamente seguono i nostri spettacoli che spero presto ricominceremo a presentare dal vivo».

Come vedere le storie

Per vedere le storie basta collegarsi al canale Youtube Romina Ranzato (https://www.youtube.com/channel/UCay2NXR2Mk5z6FpOqeM7KtQ) e scegliere una delle avventure di Billy e Kid. Ogni domenica pomeriggio un nuovo episodio che resta sempre disponibile in rete.

Il pubblico virtuale

Il pubblico, anche se virtualmente, può far sentire la sua vicinanza a Romina iscrivendosi al canale Youtube, mettendo “Mi piace” ai singoli video-spettacoli o lasciando un commento.

Romina Ranzato

Si forma professionalmente dal 2000 al 2002 presso la scuola di Teatro Integrato Internazionale di Roma. Parallelamente studia Teatroterapia presso l’ATE (Associazione Teatro-terapisti Europei) diplomandosi nel 2003 come Teatro-terapista e nello stesso anno fonda Barabao Teatro.

Dal 2006 si dedica alla regia curando la realizzazione di spettacoli messi in scena da numerosi gruppi teatrali, alla Lettura ad Alta Voce in numerosi Enti Nazionali e all’insegnamento teatrale all’interno di scuole di ogni ordine e grado.

Dal 2010 si avvicina al Teatro di Movimento di J. Lecoq, frequentando dapprima la Lispa (London International School Performing Arts), successivamente l’International Pedagogic Journey condotto da Giovanni Fusetti.

Da allora il Teatro di Movimento diviene il marchio di riconoscimento in tutto ciò che Barabao Teatro propone.

Dal 2011 segue la Direzione Artistica di “Scenari di Carta”, rassegna di teatro e letture per famiglie e ragazzi.

Dal 2018 è nel corpo docente della School for Theatre Creators diretta da Paola Coletto.

Contatti

Facebook Romina Ranzato

Mail: romina@barabaoteatro.it

Web: http://www.barabaoteatro.it

YouTube https://www.youtube.com/channel/UCay2NXR2Mk5z6FpOqeM7KtQ

