Padova Street Show: sono aperte per gli artisti le candidature all'edizione 2017

C'è tempo fino al 12 febbraio per candidarsi come artisti per il Padova Street Show, l'evento di circo contemporaneo sotto le stelle che quest'anno giunge alla terza edizione.

Il festival, organizzato dall'associazione Street Film e diretto da Antonio Carnemolla, si svolgerà come di consueto nelle piazze del centro di Padova, aperte per l'occasione a spettacoli di acrobazie, clownerie, mimo, giocolerie e tanto altro.

Gli artisti che desiderano partecipare all'iniziativa possono inviare la candidatura compilando il modulo sul sito http://www.padovastreetshow.com/.

L'organizzazione è anche alla ricerca di volontari che si prestino per dare informazioni, allestire, aiutare e relazionarsi con gli spettatori.

Ogni aiuto è prezioso: se avete buona volontà, entusiasmo e siete interessati al festival non esitate a contattare l'organizzazione.

La terza edizione del festival si svolgerà dall'8 all'11 giugno e, come ogni anno, prevede la partecipazione dei migliori artisti da tutto il mondo.

I volontari avranno la possibilità di conoscere il festival anche dietro le quinte: un'esperienza formativa, a tratti faticosa, ma anche molto piacevole e interessante, che permette di condividere momenti di grande divertimento con il resto dello staff e degli artisti.

INFORMAZIONI

info@padovastreetshow.com

