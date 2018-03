Studio 2 festeggia i primi sei anni di attività con la musica nel cuore e lo sguardo al futuro

“Se siamo qui dopo sei anni vuol dire che la passione per la musica di qualità vince sempre”. Questo l'entusiastico commento di Cristopher Bacco, che con il suo staff festeggia il sesto anno di attività di Studio 2, uno degli studi di registrazione più famosi e conosciuti d’Italia.

La storia dello studio

“Dopo la chiusura del locale di Vigonovo ci siamo rimboccati le maniche, ci siamo trasferiti nel centro di Padova e abbiamo continuato a collaborare con grandi artisti", aggiunge Bacco. L’avventura di Studio 2 è iniziata nel febbraio 2012, quando Cristopher e i suoi collaboratori hanno aperto il primo studio a Vigonovo. Uno spazio unico nel suo genere, che si è imposto tra le realtà del Nordest per la grande qualità del suono e per la possibilità di ascoltare i concerti in uno studio di registrazione. La peculiarità era proprio questa: di giorno sala di registrazione e nelle sere del fine settimana locale per la musica dal vivo. L’avventura si era però conclusa nel 2015, per ragioni burocratiche e di opportunità, con grande rammarico dei frequentatori del locale. “Noi viviamo di musica - hanno spiegato i ragazzi - non possiamo fare altro, è la nostra passione e siamo molto grati a tutti gli artisti che scelgono noi perché vuol dire che lavoriamo con standard di qualità per creare dei dischi che piacciono al pubblico”.

Un palmarès d'eccellenza

Tra le collaborazioni di Studio 2 figurano artisti come Afterhours, Violante Placido, Fabio Cinti e moltissimi gruppi della scena underground padovana, dai Gramlines ai Bomba Titinka. Sfogliando l’album dei ricordi di chi invece si è esibito live nello spazio di Vigonovo si incrociano i volti di Morgan, Le Vibrazioni, Niccolò Fabi, Dente, Tiromancino, Mario Venuti, Marina Rei, Calibro 35, Toys Orchestra e molti altri. “Siamo ancora in contatto con loro - racconta Cristopher - e per il compleanno dello Studio ci hanno registrato dei messaggi molto divertenti, ci supportano ed è molto bello”.

I prossimi obiettivi

E per quanto riguarda il futuro? “Stiamo lavorando con Marco Cocci [attore ne L’ultimo Bacio di Muccino ed ex cantante dei Malfunk] sulla produzione del suo nuovo album - spiega Bacco - l’abbiamo registrato a Padova e poi siamo volati a Londra per completarlo agli Abbey Road Studios, per un fan dei Beatles e amante della musica come me è stato un onore”. Studio 2 si è infatti trasferito a Londra per una settimana a registrare nei mitici studi che hanno visto nascere album come “Wish You Were Here” dei Pink Floyd e molti altri. “Stiamo anche lavorando con Fabio Cinti sul suo nuovo album, una versione speciale de La Voce del Padrone di Battiato, uno dei nostri artisti italiani di riferimento”. Cristopher inoltre sta lavorando con molte giovani band italiane e sui loro Ep d’esordio come produttore. Un futuro insomma all’insegna della musica e delle grandi collaborazioni per lo Studio 2. “Mettiamo il cuore in quello che facciamo e la qualità dei dischi che vengono prodotti nel nostro studio sono una garanzia che parla per noi”, concludono.

