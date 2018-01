Rassegna “Su il Sipario”, tutti gli spettacoli della XVIII edizione al Teatro Don Bosco

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Torna, con la diciottesima edizione, la tradizionale rassegna "Su il Sipario", da sempre vetrina delle produzioni delle compagnie aderenti ad Ata.TeatroPadova prima, e ora ad Acli Arte e Spettacolo.

Testimonianza della vivacità culturale che caratterizza il mondo dell’amatorialità teatrale sul territorio, “Su il Sipario” quest’anno inizia festeggiando Andrea Masiero e il suo “Uomini con la valigia”, spettacolo pluripremiato e prodotto dal Teatro dei Curiosi. Esilaranti, malinconiche, surreali o poetiche, storie che regalano uno spettacolo unico nel suo genere. Sei storie, apparentemente unite tra loro solo per il fatto che ciascun protagonista ha con sé una valigia. In realtà si tratta di sei tessere di un unico mosaico, sei fili di un’unica matassa che alla fine si sbroglierà in maniera inaspettata e suggestiva.

Si prosegue con un doppio omaggio all’opera di Libero Pilotto, prolifico drammaturgo veneto di fine ‘800 le cui commedie ancora oggi vengono rappresentate con gran divertimento e successo. In cartellone "I pellegrini de Marostega" della Compagnia Le Acque Mosse: protagonisti dell'opera sono i componenti della famiglia Bondiola: Giacinto e Felicita, da sempre ferventi cattolici e praticanti, i quali tentano di riportare sulla retta via la loro figlia Giovanna sposa felice, purtroppo, del giovane e brillante avvocato Alfredo, uomo dalle idee profondamente progressiste e liberali. "L'onorevole Campodarsego" della Compagnia Arlecchino è una satira sulla nobile borghesia dell'entroterra veneziano che vede partire l'unico erede del patrimonio e del titolo per Roma, eletto deputato.

Si torna nella contemporaneità poi con l’ultima produzione del Teatro delle Ortiche e dell'associazione Fantalica: "The Million's Party" con la firma alla regia di Vittorio Attene. Cosa può succedere se un’inaspettata vincita di un milione di punti, di quelli che si raccolgono facendo la spesa in quasi tutti i supermercati, ci desse la possibilità di cambiare ogni singolo pezzo della nostra casa e anche di più, dalle pentole al divano?

Spazio ancora per un grande classico di Goldoni, l’amatissima commedia “La Locandiera”, portata in scena dalla compagnia La Loggia, e a chiudere la rassegna una serata speciale, “La buona Novella”: un gruppo di giovani musicisti, guidati dal Maestro Nicola Breschigliaro, ripropone l’opera di Fabrizio De Andrè del 1968 ispirata ai Vangeli Apocrifi. Un concerto originale fatto di musiche, canti, balli, proiezioni e narrazioni che ripercorre, attraverso i racconti del tempo, il Grande Mistero.

Durante le serate della rassegna si esibiranno inoltre i cinque finalisti del concorso “Monologando”, patrocinato dal Comune di Padova e da Acli Arte e Spettacolo Nazionale. I monologhi verranno votati dal pubblico, che contribuirà così ad eleggere il vincitore di questa terza edizione.

PROGRAMMA

13 gennaio

UOMINI CON LA VALIGIA

di Andrea Masiero

regia Andrea Masiero e Gianni Mazzucato

Teatro dei Curiosi

20 gennaio

I PELLEGRINI DE MAROSTEGA

di Libero Pilotto

adattamento e regia di Sandro Cappellozza

compagnia teatrale Le Acque Mosse

27 gennaio

L’ONOREVOLE CAMPODARSEGO

commedia brillante in quattro atti di Libero Pilotto

adattamento di Sara Centenaro

Compagnia Arlecchino

3 febbraio

THE MILLION’S PARTY

tratto da "Le Cognate" di Michel Trambleu

regia di Vittorio Attene

Teatro delle ortiche

10 febbraio

LA LOCANDIERA

di Carlo Goldoni

regia di Alberto Zorzato

compagnia teatrale La Loggia

17 febbraio

LA BUONA NOVELLA

di Fabrizio De Andrè

Musica e...

BIGLIETTI

Inizio spettacoli ore 21, apertura biglietteria ore 20

Biglietti:

intero 8 euro

ridotto 7 euro (13/16 anni, over 65)

studenti 5 euro (previa presentazione del badge)

gratuito 0/12 anni e persone diversamente abili

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

info@atateatropadova.it

www.atateatropadova.it

Prenotazione telefonica al 333.7680147 tutti i giorni feriali dalle 17 alle 20; il sabato dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

posto riservato fino alle ore 20.30 della sera dello spettacolo

Gallery