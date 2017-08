Sugarcon 2017 Padova: arriva l'evento culturale atteso dai giovani scrittori

Manca ormai un mese alla settima edizione della Sugarcon, la convention internazionale dedicata alla letteratura popolare organizzata da Sugarpulp che si terrà a Padova, Rovigo e in Polesine dal 21 al 24 settembre.

EDIZIONE 2017. L’edizione di quest’anno, oltre agli incontri con grandi autori italiani ed internazionali, si arricchisce di un novità: debutta un concorso letterario realizzato in collaborazione con Rovigo Banca riservato ai romanzi inediti. Gli autori avranno la possibilità di presentare le loro opere ad alcuni tra i più importanti editor italiani: Valentina Rossi, Sperling & Kupfer, Alessandra Penna, Newton Compton, Fabrizio Cocco, Longanesi.



"LO SCOGLIO". “Oggi per un autore lo scoglio più duro da superare è quello di far arrivare la sua opera agli editor delle grandi case editrici” sottolinea Matteo Strukul, direttore artistico della Sugarcon. “Gli editor infatti ricevono migliaia di proposte e per uno scrittore non ancora affermato è difficilissimo trovare spazio. Per questo alla Sugarcon selezioneremo una serie di autori che potranno raccontare il loro inedito a un editor in uno speed date di 10 minuti. Il nostro sogno è quello di presentare l’anno prossimo un romanzo pubblicato da uno dei vincitori del concorso”. “Ci siamo ispirati al mondo delle startup - continua Giacomo Brunoro, presidente di Sugarpulp -, dove in pitch di pochi minuti chi ha un’idea deve convincere gli investitori a puntare su di lui: allo stesso modo in questi speed date letterari gli autori potranno proporre la loro storia direttamente a chi decide all’interno dei grandi gruppi editoriali”.

SPEED DATE LETTERARI: COME PARTECIPARE. Per partecipare agli Speed Date Letterari della Sugarcon17 bisogna inviare una breve presentazione del proprio romanzo, sinossi, descrizione dei personaggi principali e breve nota biografica dell’autore. Il testo deve essere inviato attraverso l’apposito form nel sito www.sugarcon.it entro il 14 settembre 2017. Tra tutti i testi ricevuti una giuria presieduta dal romanziere Matteo Strukul, Premio Bancarella 2017, selezionerà i 18 autori finalisti che parteciperanno agli Speed Date Letterari. I 18 autori selezionati presenteranno la loro proposta direttamente agli editor presenti alla Sugarcon (Valentina Rossi di Sperling & Kupfer, Alessandra Penna di Newton Compton e Fabrizio Cocco di Longanesi.), dal 21 al 24 Settembre 2017, in singoli speed date di 10 minuti ciascuno.

SUGARCON17 A PADOVA. Ad aprire la settima edizione della Sugarcon un gigante del noir internazionale, ovvero lo scozzese Stuart MacBride: il re del tartan noir sarà infatti il protagonista di “An evening with Stuart MacBride”, giovedì 21 settembre, 19.00, Palazzo Moroni (Padova). Al termine dell’incontro verrà proiettato in anteprima assoluta il trailer de “La banda dei tre”, il film di Francesco Maria Dominedò con Marco Bocci e Francesco Pannofino tratto dall’omonimo romanzo di Carlo Callegari (saranno presenti il regista e l’autore). La giornata di venerdì, sempre a Palazzo Moroni, sarà invece dedicata alla transmedialità tra giochi di ruolo, realtà virtuale, realtà aumentata e una caccia al tesoro interattiva tra le vie del centro città ispirata al romanzo “La giostra dei fiori spezzati”. Alle 18.30 infine l’incontro dedicato all’affascinante rapporto tra videogames e letteratura in collaborazione con Vigamus Acadaemy, il polo universitario del videogioco della Link Campus University di Roma. Partendo dal fenomeno The Walking Dead si aprirà un’inedita polemica culturale: “Videogames, la nuova frontiera della narrativa? Il caso Telltale Games”. Partecipano all’incontro Francesca Noto, Alberto Belli, Ilaria De Togni, Alessia Padula e, in collegamento da Tokyo, Marco Accordi Rickards.

A conclusione della mattinata al Castello un pranzo conviviale per festeggiare la chiusura della SUGARCON17

Tutti gli eventi della Sugarpulp Convention sono gratuiti ad ingresso libero