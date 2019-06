Padova balla a ritmo di swing: la splendida esibizione in piazza della Frutta

È stato un pomeriggio “a tutto swing” quello vissuto domenica 9 giugno anche a Padova grazie all’iniziativa nazionale #SwingClandestinoDay, che ha portato a ballare contemporaneamente in tutta Italia gli appassionati di 54 città in tutto lo Stivale.

#SwingClandestinoDay

Da Milano a Napoli, passando per Catania, Cagliari, Palermo, Roma, Torino e ovviamente Padova. Un evento che è già entrato nella storia e che ha portato un’ondata di emozioni “swing” nel cuore della città del Santo, grazie alla sempre più grande comunità patavina che sta crescendo di giorno in giorno. Tra Prato della Valle, le vie del centro e Piazza della Frutta, un centinaio di ballerini si sono uniti, ballando il lindy hop e attirando l’attenzione di turisti e padovani che hanno voluto immortalare con i propri cellulari i momenti più belli della performance live messa in atto nel cuore della città. Gloria Ballarin, referente per Padova dello #SwingClandestinoDay, commenta entusiasta: «È stato emozionante ballare tutti assieme, nella nostra città, e in diretta nazionale su Facebook assieme agli appassionati di altre 54 città e comunità italiane. La comunità swing padovana è in costante crescita e domenica ne è stata dimostrazione quanto si è visto in piazza. Le associazioni e i ballerini della nostra città non si sono tirate indietro, rispondendo presente all’appello arrivato da Milano per partecipare, con Padova in primo piano, a questa iniziativa. E i risultati si sono visti».