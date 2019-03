Synlab Data Medica “Oggi si parla di…”, tutti gli appuntamenti a marzo ad Albignasego

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

“Oggi si parla di…” è la nuova iniziativa di Synlab Data Medica che prevede una serie di appuntamenti aperti a tutta la popolazione con l’obiettivo di approfondire tematiche attuali di salute e prevenzione.

A marzo sono in programma i primi due appuntamenti dedicati a “Dieta del dna, dimagrimento personalizzato e contrasto nutrizionale antiage all’invecchiamento”.

Sabato 9 marzo ore 11.30

Lunedì 25 marzo ore 19

presso il Poliambulatorio Synlab Euganea Medica di Albignasego (PD).

Intervengono la dr.ssa Antonella Agnello, ginecologa e direttore sanitario del Poliambulatorio Synlab Euganea Medica e la dr.ssa Fabiola Rebecca Lana, biologo nutrizionista e referente dei percorsi IUNIC al Poliambulatorio Synlab Euganea Medica.

Gli eventi, aperti al pubblico e gratuiti (previa iscrizione via mail a eventi@datamedica.it), porteranno all’attenzione dei presenti le potenzialità della genetica predittiva nell’impostazione di un sano stile di vita e si concluderanno con un aperitivo, durante il quale sarà possibile confrontarsi con gli specialisti, chiedere consigli e indicazioni su questi temi.

L’ iniziativa si inserisce nell’ambito del percorso di formazione e informazione del progetto IUNIC, un protocollo per medici e specialisti sui percorsi di medicina personalizzata in ambito nutrizionale, finalizzati al mantenimento del benessere psico-fisico, grazie allo studio del DNA e alla corretta interpretazione dei dati associati agli esami di biochimica.

Con questo progetto Synlab si propone di promuovere la cultura della salute e della prevenzione, dedicando studio e ricerca a chi desidera mantenere costantemente monitorato il proprio personale ‘stato di benessere e buona salute’.

«L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per riflettere sui progressi scientifici nel campo della genetica e della medicina personalizzata per la nutrizione», racconta la dr.ssa Antonella Agnello, ginecologa e direttore sanitario del Poliambulatorio Synlab Euganea Medica. «Grazie ad essi oggi dallo studio del DNA è possibile cercare di conoscere eventuali predisposizioni che influenzano il metabolismo. Queste conoscenze, poi, combinate con gli esami di laboratorio convenzionali che sono in grado di dirci cosa sta accadendo in un preciso momento ad un preciso individuo, permettono di scegliere la strada migliore, personalizzata, e quindi più efficace per incidere sul proprio stile di vita in termini di salute e benessere»

«Ciascun individuo risponde all’alimentazione diversamente dagli altri» spiega la dr.ssa Fabiola Rebecca Lana, biologo nutrizionista e referente dei percorsi IUNIC al Poliambulatorio Euganea Medica. «Ecco perché lo stesso regime alimentare che funziona per il nostro vicino di casa, potrebbe risultare per noi inefficace o dannoso, oppure farci perdere peso velocemente impedendoci, in una fase successiva, di mantenerlo. Per un piano alimentare corretto bisogna considerare anche altri aspetti, come lo stile di vita o la predisposizione genetica di ciascuno» Seguirà nei prossimi mesi un ricco calendario di incontri che toccherà svariati temi: le allergie, la dermatologia, la terapia del dolore, i percorsi dedicati alle donne, il diabete, i vaccini antinfluenzali e molto altro.

Il progetto IUNIC consiste in una serie di percorsi accessibili sotto la guida di uno specialista, dove per la prima volta vengono integrate in maniera strutturata analisi genetiche e biochimiche di interesse nutrizionale. Il protocollo IUNIC unisce le capacità predittive della genetica e la puntualità delle informazioni ematochimiche, disegnando un tracciato personalizzato e una guida interpretativa preziosa a disposizione dello specialista. IUNIC, unendo le capacità predittive della genetica e la puntualità delle informazioni ematochimiche, consente di individuare suscettibilità per numerose alterazioni del nostro benessere come ad esempio predisposizione all'alterazione del metabolismo dei lipidi o dell'insulina, predisposizione all'obesità, suscettibilità e intolleranze a determinati alimenti, alterati metabolismi per radicali liberi, infiammazione.

Info web http://www.gruppodatamedica.net/news/dieta-dna-iunic/