Il Teatro Riparte! Mille spettatori distanti ma uniti sotto i cieli di Venezia, Padova, Treviso e Verona

Mille spettatori con mascherina distanziati, ma uniti dalla voglia di rivivere le emozioni dello spettacolo dal vivo si sono ritrovati ieri sera alla stessa ora sotto i cieli coperti e stellati di Treviso, Padova, Verona e Venezia per Il Teatro Riparte. La festa di teatro e musica organizzata dal Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con le amministrazioni comunali delle quattro città, dopo più di 100 giorni di chiusura delle sale e di programmazioni digitali ha rialzato finalmente il sipario nei cortili, nelle piazze e nei sestieri delle quattro città.

A Padova

Nella sala del Palazzo della Ragione di Padova, dopo i saluti del sindaco Sergio Giordani e dell’assessore alla Cultura Andrea Colasio e l’apertura della serata con l’inno di Mameli, l'attore Fabio Sartor e il primo violoncello dell'Orchestra di Padova e del Veneto hanno danno vita a un evento di Teatro e musica.

La cultura deve ripartire

«Ringrazio il Teatro Stabile del Veneto per aver realizzato con la nostra Amministrazione questo evento che vuole essere un segnale, della fiducia che tutti noi abbiamo per la ripresa di una vita normale, con la possibilità di partecipare in carne ed ossa a quegli spettacoli teatrali e musicali che da sempre qualificano l’offerta culturale della nostra città. – puntualizza il sindaco Sergio Giordani -. La pioggia ci ha fatto spostare dal cortile di Palazzo Moroni al Salone del Palazzo della Ragione, questo spettacolo, che abbiamo fortemente voluto ospitare in un luogo simbolo per la nostra comunità, proprio per sottolineare quanto per noi sia importante che anche la cultura riparta. Avevamo, prima dell’emergenza, programmi importanti per quest’anno e nonostante le difficoltà anche economiche che questa situazione comporta, nel limite del possibile li confermiamo, anche perché siamo convinti che oltre al loro valore culturale, abbiano anche una importante ricaduta sulla ripresa economica della città».

Un'estate ricca di appuntamenti

«Per la nostra città e per la cultura questo evento che segna anche l’avvio dell’Estate Carrarese è fortemente simbolico - dichiara l’assessore alla cultura Andrea Colasio - perché riporta il pubblico di fronte ai palcoscenici calcati da attori e musicisti. Pur con tutte le difficoltà dovute alle norme di sicurezza sanitaria, parte oggi un’estate che sarà ricca di appuntamenti da quelli nel cortile del Castello Carrarese a quelli nei quartieri con la rassegna itinerante all’aperto Girovagarte, che tanto successo ha avuto lo scorso anno. Ringrazio per la preziosa collaborazione il Teatro Stabile del Veneto, l’Orchestra di Padova e del Veneto, i Solisti Veneti e tutti gli artisti che si esibiranno in questi spettacoli. Un grazie anche alla Fondazione Cariparo, per il fondamentale sostegno alla cultura in città».

Tantissime richieste: il teatro è mancato a tutti

Sono tantissime le richieste di partecipazione ricevute dal pubblico nelle ultime settimane, sintomo che la voglia di cultura non è stata contagiata - ha commentato Giampiero Beltotto, presidente Teatro Stabile del Veneto - Il teatro è mancato a tutti, ripartire dalle nostre piazze è il modo migliore per sentirci vicini e recuperare i giorni sospesi, perché senza teatro non vi è una città vivibile. A soffrire in questi mesi di chiusura non è stato tanto il Teatro Stabile del Veneto, ma tutti gli artisti. È grazie a loro che abbiamo potuto continuare a mantenere un rapporto con il pubblico ed è per loro che oggi dobbiamo ripartire”.

La diretta streaming

Per consentire al maggior numero di spettatori di assistere agli spettacoli gli eventi sono stati trasmessi in diretta streaming sulle pagine Facebook del Verdi di Padova, il Goldoni di Venezia, del Teatro Mario Del Monaco di Treviso e su quella dello Stabile del Veneto.

Teatro e musica per Padova con Fabio Sartor e l'OPV

Con Shakespeare, Goldoni, Molière e Ruzante a Padova il teatro ritrova la sua voce attraverso le parole dei più grandi autori. Nel cortile di Palazzo Moroni Fabio Sartor interpreta brani tratti dal Macbeth, dal Don Giovanni, dal Teatro comico e da altre grandi opere in una serata evento di Teatro e musica accompagnata dalle note di Bach suonate dal vivo da Francesco Martignon, primo violoncellista dell'Orchestra di Padova e del Veneto. Un giorno di rinascita e liberazione questo per lo spettacolo, che l'OPV ha scelto di celebrare con un tributo al grande violoncellista Mstislav Rostropovich, che l'11 novembre 1989 si esibì a Berlino in un concerto improvvisato davanti alla caduta del Muro suonando alcune suite del celebre compositore tedesco.

