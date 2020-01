Sotto il Salone, ma non solo: "Linea Verde Life" fa tappa a Padova

Chi nella mattinata di giovedì 16 gennaio ha pensato bene di approfittare della splendida giornata di sole per recarsi in pieno centro storico a Padova e fare qualche acquisto culinario Sotto il Salone è rimasto inizialmente spiazzato. Ma è bastata una rapida occhiata per capire tutto: le storiche botteghe sono solo uno dei luoghi scelti dalla produzione di "Linea Verde Life", programma in onda il sabato alle ore 12.20 su Rai 1, per la realizzazione di una puntata dedicata alle bontà del città del Santo e della provincia.

A Padova già da martedì 14 gennaio, i conduttori Daniela Ferolla e Marcello Masi hanno immortalato insieme alla propria troupe tutte le meraviglie della città, con un occhio di riguardo per le specialità della cucina locale e per i prodotti tipici. Niente di meglio, dunque, che un giro Sotto il Salone per assaggiare salumi, formaggi e chi più ne ha più ne metta, il tutto tra un saluto e l'altro con i molti padovani che hanno riconosciuto i due disponibilissimi presentatori, fermandoli e scambiando due chiacchiere in libertà. Per vedere su Rai 1 la puntata dedicata a Padova, però, bisognerà aspettare ancora qualche settimana: la messa in onda, infatti, è prevista per sabato 8 febbraio.