Le meraviglie padovane protagoniste in tv: il Giardino Monumentale di Valsanzibio sbarca su Rete 4

Tutti sintonizzati. Perché il territorio padovano torna protagonista in tv: dopo l'ampio spazio riservato a Padova nella splendida puntata di "Freedom", ora è il Giardino Monumentale di Villa Barbarigo a Valsanzibio a "salire in cattedra".

Il servizio

L'annuncio arriva proprio dalla pagina Facebook dedicata alla "piccola Versailles" nostrana: "Sabato 15 giugno non perdete la puntata di "Parola di pollice verde", su Rete 4. In onda dalle 13, verso le 13.30 ci sarà un servizio di oltre 13 minuti sul Giardino Monumentale di Valsanzibio. Daniela Sardella, figlia del mitico Luca, racconta il significato simbolico di questo luogo dove arte e natura conducono alla serenità e alla gioia". Non vi resta che accendere la televisione...