Ciclo di incontri “Tempi moderni. L’informazione nell’epoca delle fake news” a Palazzo Moroni

Progetto Giovani del Comune di Padova organizza, in collaborazione con l’Università di Padova, un ciclo di incontri curato da Luca Barbieri, giornalista e docente di linguaggio giornalistico, per analizzare come cambia il mondo dell’informazione nell’era dei social media.

Gli appuntamenti, sempre alle ore 21 a Palazzo Moroni, sono a ingresso libero.

Ufficio Progetto Giovani

via Altinate, 71 – 35141 Padova

email: progettogiovani@comune.padova.it

sito http://www.progettogiovani.pd.it/tempi-moderni-linformazione-nellepoca-delle-fake-news/