“Tempo presente 2020”, tutti gli spettacoli della rassegna al teatro Quirino De Giorgio di Vigonza

La nuova stagione del Teatro Comunale Quirino del Giorgio nel Borgo di Vigonza si presenta come una proposta a 360 gradi, in cui saranno rappresentate molte delle infinite sfaccettature che un Teatro riesce ad accogliere. Non solo generi diversi, bensì espressioni artistiche diverse, perché il Teatro è Il Palcoscenico.

Mi piace sottolineare come la proposta sia il frutto di un intenso e fruttuoso lavoro di squadra rispetto al quale rivolgo a tutti un vivo ringraziamento. Perciò, ci vediamo a teatro.

Innocente Stefano Marangon

Sindaco di Vigonza

Andare a teatro produce una discontinuità nella nostra routine: non andiamo semplicemente a vedere qualcosa, ma veniamo proiettati nelle dimensioni dell’invenire e dell’interrogare: il teatro ci dà l’opportunità di scoprire chi siamo attraverso le immagini e i suoni delle parole, sollecitando dubbi e curiosità, risvegliando frammenti di memoria. Così lo spettacolo diventa un percorso e l’homo ludens in scena è occasione per leggere dentro di noi le tracce di una vita intera. Sentiamo di avere il compito di tutelare la forza formatrice del teatro in quanto luogo dell’incontro con gli altri e con se stessi: vi auguriamo che gli spettacoli scelti siano fucina di idee e palestre per i sentimenti, capaci di dare forma nuova ai vostri pensieri e ai vostri gesti.

Greta Mazzaro

Assessore alla Cultura

Mai come nel caso di Vigonza, riferendoci ad un territorio vasto tra le province di Padova e Venezia, il Teatro non è solo spazio adibito ad attività culturali, di spettacolo e varie, ma è soprattutto luogo storico identitario della comunità locale. Lo è per il contesto storico urbano nel quale è inserito, per l’iconografia novecentesca legata alla figura dell’architetto Quirino De Giorgio e come luogo stesso, all’interno del Borgo storico. È da poco stato avviato un percorso di ri-definizione della sua funzione con linee di lavoro/progettualità che diano valore e visibilità al Borgo intero, come centro di promozione culturale e sociale dell’intera comunità, che insieme all’importante Archivio delle opere di Quirino De Giorgio aggiorni e rilanci quella vocazione ad agorà cittadino immaginata negli anni ‘30. E anche le botteghe artigiane che abitano il Borgo Storico, portano infine nuove energie e centralità all’interno del sito, attraverso connessioni tra mondo artistico culturale e settore produttivo.

Cristina Palumbo

Coordinamento artistico-culturare

Dove

Teatro “Quirino De Giorgio”

Piazza Enrico Zanella, 29

Programma

Biglietti

Esodo, Suore nella tempesta: intero 15 euro – Ridotto 12 euro

La scimmia, Da Qui alla Luna, Piano Solo: intero 12 euro – Ridotto 10 euro

Or non vedi tu, Picablo, Omero-Iliade: intero 8 euro – Ridotto 4 euro

Carnet 3 spettacoli Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie:

Intero 16 euro, 10 euro, fino a 13 anni

Prenotazione carnet, biglietti:

info@echidnacultura.it

Tel. 371 1926476

Tel. 340 9446568

Biglietteria

Il giorno dello spettacolo un’ora prima dell’inizio. I biglietti prenotati vanno ritirati entro 15 minuti dall’inizio.

Riduzioni: Soci Coop Alleanza 3.0, persone over 65 e under 25, persone con indennità di accompagnamento, residenti a Vigonza, iscritti alla biblioteca comunale, iscritti Università Vigontina, Abbonati #TempoPresente e Ritratti d’Attore, possessori carnet Teatro dei Ragazzi e delle Famiglie; iscritti BelVedere Lab.; Alle persone con disabilità in carrozzina sono riservati 2 posti a rappresentazione (previa prenotazione) di cui uno gratuito

Si consiglia di controllare l’orario d’inizio degli spettacoli – posti numerati

Informazioni

Tel. 371 1926476 – 340 9446568 – info@echidnacultura.it

Tel 049 8090325 – ass.cultura@comune.vigonza.pd.it – www.comune.vigonza.pd.it

