250 atleti per uno spettacolo assicurato: Este ospita la “Tenzone Bronzea”, campionato italiano degli sbandieratori

Fiato alle chiarine. E vessilli al vento: sabato 14 e domenica 15 luglio la splendida Piazza Maggiore di Este ospita la “Tenzone Bronzea - Girone Centro-Nord”, il Campionato Italiano della Federazione Italiana Sbandieratori, curata dal Gruppo Storico Musici e Sbandieratori di Saletto con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Este.

Cerimonia d’apertura

La spettacolare cerimonia di apertura della gara nazionale, nella quale si sfidano gruppi provenienti da tutta Italia, è prevista per le ore 21.00 di sabato 14 luglio. Soddisfatto il sindaco Roberta Gallana: “Con il Castello marchionale, le mura medievali, le torri, la sua arte e la sua storia Este è la cornice perfetta per una disciplina che ha origini tanto antiche. Siamo onorati che la Federazione Italiana Sbandieratori abbia scelto la nostra città e siamo lieti di ospitare atleti, accompagnatori e spettatori per un appuntamento sportivo di rilievo nazionale che non mancherà di stupire e affascinare il pubblico”.

Le gare

Le gare saranno scandite da volteggi di bandiere, rullate di tamburi e squilli di chiarine. L'esercizio principale del campionato sarà svolto nel pomeriggio di domenica con l'esibizione della “grande squadra” di sbandieratori e musici. Aggiunge Sergio Gobbo, assessore allo sport e al turismo del Comune di Este: “La Tenzone Bronzea è uno degli eventi più importanti dell'estate atestina che richiamerà nella nostra città un gran numero di persone. Atleti, staff e accompagnatori hanno già fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive. A tutti loro e agli spettatori che arriveranno per il fine settimana va il nostro benvenuto. Tutti avranno l'opportunità di visitare la nostra bella città e i suoi monumenti aperti gratuitamente. Ancora una volta, abbiamo la possibilità di realizzare il felice connubio tra un grande evento sportivo e la promozione turistica del nostro territorio”.

Il programma completo

Dalle ore 9.00 di domenica 15 luglio il via alla selezione dei miglior tra gli oltre 250 atleti partecipanti che accederanno al campionato di categoria superiore concorrendo nelle seguenti specialità:

- Singolo tradizionale: l'atleta usa fino a 5 bandiere con elevati livelli di difficoltà.

- Coppia tradizionale: due atleti utilizzano fino a 4 bandiere con lanci e movimenti di elevata complessità.

- Piccola squadra: è una gara molto tecnica e dinamica, nella quale 4 o 6 atleti cercano di creare spettacolari scambi e originali coreografie

- Grande Squadra e Musici: è la gara più spettacolare e scenografica nella quale sbandieratori (da 8 a 16) e musici (fino a 20 elementi) sbandierano e suonano interagendo, ricercando sincronismi e figurazioni di notevole impatto.

I gruppi in gara

Questi i Gruppi in gara:

- Sbandieratori e Musici Città di Grugliasco (Piemonte)

- Associazione Musici e Sbandieratori di Urbana (Veneto)

- Sbandieratori Sestieri di Ventimiglia (Liguria)

- Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude (Piemonte)

- Associazione Gruppo Storico di Merlara (Veneto)

- Associazione Rioni di Copparo (Emilia-Romagna)

- Associazione Sbandieratori San Quirico D'Orcia (Toscana)

- Comitato Palio Borgo San Pietro d'Asti (Piemonte)

- Gruppo Musici e Sbandieratori Santa Maria di Pescia (Toscana)

- Comitato Borgo Don Bosco di Asti (Piemonte)

Info utili

In caso di maltempo la manifestazione avrà luogo al PalEste in via Baden Powell, 2. Sarà possibile seguire la competizione anche sulle piattaforme social e in streaming. Per informazioni: Trailer dell'evento: https://www.youtube.com/watch?v=heqhQEb2DBw Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/1101352456673448/ bronzeasaletto@gmail.com - info@gruppostoricosaletto.it . Ufficio Informazioni e Accoglienza Turistica - Via Guido Negri, 9/a 35042 Este (PD) Aperto dalle ore 9.30 alle ore 16.30 dal martedì alla domenica. Tel.: + 39 0429 600 462 - iat@comune.este.pd.it - www.estedavivere.it