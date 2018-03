The Essential Be Comics: Claudio Calia racconta il festival della cultura pop in esclusiva per PadovaOggi

Venerdì a Padova parte la rassegna Be Comics e noi di PadovaOggi abbiamo coinvolto proprio un autore di fumetti per raccontarla: Claudio Calia.

SCOPRI TUTTI I DETTAGLI DI "BE COMICS!"

Con una tavola al giorno pubblicata sul nostro sito e sui nostri canali social vi racconteremo passo passo cosa succede nel corso dell'attesissimo appuntamento dedicato al mondo del fumetto.

Il festival

Be Comics! è il festival internazionale del fumetto, del gioco e della cultura pop, promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Padova in collaborazione con Arcadia Arte.

In programma una serie di appuntamenti pensati per il pubblico di ogni età, dalle mostre alle conferenze, passando per workshop, live di musica e disegno, spazi dedicati ai cosplay ed una mostra mercato.

Tre i poli principali in cui verranno convogliate le proposte tutte accessibili con un unico biglietto: centro culturale Altinate San Gaetano, Fiera e Orto Botanico.

Le mostre

Sono tante le mostre allestite in occasione del festival: il programma è stato pensato sia per un pubblico attento alle nuove tendenze nel fumetto, sia per visitatori interessati ad approfondire o ritrovare temi e protagonisti che hanno segnato la storia dell'animazione. Lo spirito è quello di portare lo spettatore alla scoperta di nuovi protagonisti del panorama contemporaneo mantenendo sempre vivo l'interesse al passato ed ai suoi maestri.

SCOPRI TUTTE LE MOSTRE DI "BE COMICS!" A PADOVA

Claudio Calia

Tra i primi autori italiani di graphic journalism, per realizzare il suo ultimo libro "Kurdistan. Dispacci dal fronte iracheno", ha soggiornato in Iraq per due settimane a fianco degli operatori umanitari della ONG Un ponte per...

Ha realizzato tra gli altri "Porto Marghera. La legge non è uguale per tutti" (Premio Miglior Libro al Treviso Comic Book Festival 2007), "Dossier TAV. Una questione democratica" (2012), "Piccola Cucina Cannibale", con il poeta Lello Voce e il musicista Frank Nemola (Premio Napoli 2012) e "Leggere i fumetti. Dagli Avengers a Zerocalcare, una prima guida per chi vuole cominciare a leggere i fumetti" (2016).

Affianca all’attività di autore quella di divulgatore del linguaggio del fumetto.