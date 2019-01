“Theatresports”, rassegna di improvvisazione teatrale con CambiScena ad Abano Terme

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L'associazione culturale di improvvisazione teatrale CambiScena presenta una nuova edizione della rassegna "Theatresports", da gennaio ad aprile al teatro polivalente di Abano Terme.

Inizio spettacoli ore 21.

La rassegna

Torna la sfida di improvvisazione teatrale ispirata alle competizioni sportive con i giudici, le ammonizioni, i punteggi e il tifo sfegatato. Dal 19 gennaio al 27 aprile il teatro polivalente di Abano ospiterà ogni due settimane una sfida sempre diversa tra due squadre di improvvisatori.

Si comincia con tre sfide-evento che precedono il cuore della rassegna: il Campionato amatori per il quale la scuola CambiScena, che sforna attori da dieci anni, ha selezionato solo i migliori.

Dopo le tre sfide-evento, sabato 2 Mmarzo inizia il Campionato amatori che vedrà un solo vincitore nella finale del 27 aprile.

Il pubblico potrà tifare la sua squadra preferita non solo durante le competizioni a teatro, ma come in un vero campionato sportivo, anche seguendo la pagina Facebook.

Programma

Biglietti

Intero (senza prenotazione): 10 euro

Intero (con prenotazione) e ridotto studenti universitari (senza prenotazione): 8 euro

Ridotto studenti universitari (con prenotazione): 6 euro

Ridotto minori di 14 anni (compresi), ridotto soci CambiScena: 5 euro

Disabili e accompagnatori, minori di 3 anni (se non occupano il posto): gratuito

Prenotazioni online:

www.cambiscena.it

Si accettano solo prenotazioni on-line entro le ore 24 del venerdì precedente allo spettacolo. Sono valide solo le prenotazioni che riceveranno conferma. I biglietti prenotati vanno ritirati entro le ore 20.30 del sabato di spettacolo alla biglietteria.

Acquisto: la sera stessa dello spettacolo alla biglietteria del teatro. Apertura cassa ore 19.30.

Informazioni

Associazione Culturale CambiScena

Via Alto Adige, 17 - Padova

349.0683830

info@cambiscena.it

www.cambiscena.it

