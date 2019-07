Torneo basket 3VS3 al patronato di Santa Giustina a Padova

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/793772331001660/

Torna il torneo di basket 3vs3 in pieno centro a Padova che unisce lo spirito estivo della pallacanestro 🏀🏀🏀 alla buona birra rigorosamente artigianale 🍺🍺🍺

16 squadre maschili (composte da 3 a 5 giocatori)

8 squadre femminili 🆕

6 squadre torneo Old Stars 🆕

20 spine di birra

1 stand cibo

3 giorni di canestri e pinte!!!

Iscrizioni “Shoot & beer” 2019

Torneo basket 3VS3 (12-14 luglio)

Sono ammessi atleti e atlete dai 16 anni in su (nati nel 2003 o anni precedenti)

Il torneo comprende tre categorie:

Shoot&Beer -Men- 3vs3 maschile (dai 3 ai 5 componenti per team)

Shoot&Beer -Women- 3vs3 femminile (dai 3 ai 5 componenti per team)

Old Star 5vs5 (per over 45 senza limite di componenti, dai 5 in su)

Per gli atleti non ancora maggiorenni sarà necessario far firmare il modulo di iscrizione -che sarà presto pubblicato nelle nostre pagine- ai propri genitori

La quota di partecipazione per i tornei Shoot&Beer è fissata a 60 euro per squadra

Per il torneo Old Star è fissata ad 10 euro a componente e comprende:

- iscrizione al torneo con premi finali ai migliori team classificati

maglietta ufficiale del torneo ad ogni atleta

caraffa di birra 1lt offerta (per gli under sarà caraffa analcolica)

sconti speciali su birre in caraffa e food negli stand del festival

Ogni squadra deve comunicare i seguenti dati via mail all’indirizzo shootandbeer@virgilio.it

1) Nome Team

2) Nomi, cognome e data nascita di ogni componente (indicando referente/capitano del team)

3) Eventuale preferenza sul giorno in cui giocare il primo girone (Ven o Sab)

4) Contatto telefonico e mail del referente

A conferma dell’iscrizione la squadra dovrà poi versare la quota di 60 euro entro venerdì 28 giugno presso il:

White Pony Pub

Corso Vittorio Emanuele II, 185 – Padova

dal lunedì alla domenica dalle ore 17.30

Verranno accettate le prime 16 squadre maschili, 8 femminili e 6 OLD che completano l’iscrizione

Informazioni

tel. 3472492689

mail: shootandbeer@virgilio.it