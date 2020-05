Zoom Poetry Slam: al via la seconda manche del torneo di poesia del teatro stabile del Veneto

Anche per i concorrenti di Zoom Poetry Slam è arrivata la fase 2. Giovedì 7 maggio alle ore 21.30 in diretta sulla nota piattaforma web i poeti e le poetesse in gara al secondo girone del torneo di poesia performativa, ideato da Lorenzo Maragoni e Diego Tale per il Teatro Stabile del Veneto e la sua Stagione sul sofà, si sfideranno a colpi di versi attraverso gli schermi dei loro computer.

I primi finalisti

Il primo turno disputatosi, lo scorso 23 aprile, ha portato in finale Antigone grazie alle sue performance in grado di far dialogare la poesia slam con il LIS, la lingua dei segni. Per il secondo girone si sfideranno Matteo Di Genova, finalista nazionale di poetry slam L.I.P.S. 2017 (singolo) e 2018 (a squadre), è uno dei poeti dello slam di ZeligTV, Giuliano Logos, fondatore del collettivo poetico pugliese SlammalS, campione dell’area Sud del campionato LIPS – Lega Italiana Poetry Slam, Francesca Pels, una delle slammer più attive d’Italia, si occupa di poesia e poesia di strada, ha vinto il primo poetry slam in tv e rappresentato l’Italia allo Slam Internazionale di Madrid nel 2019.

La prova

Ognuno di loro presenterà tre testi originali per far si che la protagonista di ogni serata sia una poesia viva, fatta di voci e di corpi a distanza. Proprio la distanza da colmare, indagare, percorrere, sopportare, con cui tutti ci stiamo misurando negli ultimi tempi, sarà il tema di una delle tre poesie che ciascun partecipante dovrà presentare durante il concorso. A decretare i vincitori sarà come sempre una giuria popolare estratta in diretta tra gli spettatori della serata che sceglierà, chi mandare alla finale di domenica 7 giugno.

Gli appuntamenti di “Una stagione sul Sofà”

Prima di collegarsi in diretta su Zoom con il Poetry Slam, durante la giornata del 7 maggio sui social del teatro stabile del Veneto vanno in scena come di consueto gli appuntamenti di “Una stagione sul Sofà”. Si inizia alle 11 con la replica dell’ episodio 22 degli Aperitivi letterari e la lettura de L’amore ai tempi del colera, alle 16 gli attori di Matricola Zero propongono per la rubrica Famiglie connesse la storia “I Sandalo d’oro”. Alle 21 immancabile come sempre l’appuntamento con la favola della buonanotte Sogni d’oro.