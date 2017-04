Tuffi in piscina per tutti e visite guidate gratuite nella piscina più profonda del mondo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dodici appuntamenti dedicati ai turisti delle Thermae Abano Montegrotto, due workshop con i più grandi apneisti italiani, ma soprattutto per la prima volta la possibilità per tutti di nuotare nella piscina più profonda del mondo: questo il menu per le prossime due settimane ad Y-40® The Deep Joy in concomitanza con il grande afflusso turistico previsto alle Thermae Abano Montegrotto per la Pasqua ed i ponti di 25 aprile e 1° maggio.

Protagonisti di queste giornate saranno Marco Bardi, il più grande pescatore in apnea italiano , che dal 19 al 21 aprile terrà alcune lezioni in collaborazione con O.ME.R. dedicate a pescatori esperti e provetti. Qualche giorno dopo, dal 31 al 1° maggio, sarà la volta di Umberto Pelizzari, l'uomo delfino con i suoi innumerevoli record in ben 9 discipline dell'apnea, in questa occasione protagonista di uno stage in francese dedicato agli apneisti d'Oltralpe.

"Ma la vera novità - spiega l'architetto Emanuele Boaretto, ideatore e progettista della piscina da Guinness - è il regalo che faremo a tutti gli ospiti e ai cittadini delle Terme Euganee per questi giorni.

Tutti, infatti, per la prima volta troveranno le porte aperte non solo alla visita guidata gratuita, ma anche ad un'ora di nuoto in acqua termale nella piscina più profonda del mondo!"

Gli orari della visita guidata, alla quale succederanno le ore di nuoto o immersione sono nei giorni:

- 14 e 28 aprile, dalle 17 alle 18;

- 15, 16, 23, 24, 29 e 30 aprile dalle 16 alle 17;

- 17, 25 aprile e 1 maggio dalle 14.30 alle 15.30.

INFO WEB http://www.y-40.com/it/

