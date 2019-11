"Tuttinfiera", con il maltempo presa d'assalto l'ultima giornata della fiera delle passioni

Il maltempo ha segnato il weekend padovano, ma non ha scalfito il pronostico del boom di presenze alla grande kermesse che per tre giorni ha riempito i padiglioni di via Tommaseo e che, con la 36esima edizione, ha ottenuto dalla Regione Veneto la promozione a manifestazione di rilevanza nazionale.

Tante attività

Nella sola giornata finale, domenica, protagonisti sono stati centinaia di automobili americane, il fitness dei culturisti, gli show delle pin up e dei cosplayer e gli automodelli Mini 4WD. Solo una parte dei 350 espositori provenienti da tutta Italia che hanno richiamato decine di migliaia di visitatori intervenuti all’appuntamento con le proposte per tempo libero e collezionismo. Nove padiglioni si sono animati con proposte ed eventi legati allo shopping, all'artigianato e al benessere, tra cui il mercatino di Portobello, dischi e fumetti, giochi, modellismo, elettronica, sport, la sezione American Dream e le gare di bodybuilding con atleti arrivati da Cipro, Germania, Grecia, Portogallo, Turchia e Italia. Tra le curiosità anche la prima edizione del Salone dei maestri coltellinai, giunti da più regioni e attivi anche con la forgiatura delle lame. Centrale anche l'adesione di numerose associazioni sportive, tra cui tutte le scuole di danza country del Veneto con i loro allievi. Grande curiosità anche quest’anno per il cosplay, l'arte di travestirsi come i protagonisti dei fumetti e delle serie tv che ha richiamato partecipanti da ogni parte del Veneto per partecipare a una competizione organizzata da La Tana de Nerd Official.

Motori

L’Italian Motorcycle Championship Custom Bike Show ideato da Micke Persello, dal 2012 primo e unico “campionato” italiano di Custom Bike Show, nel padiglione American Dreams di "Tuttinfiera" è stato vinto dalla Kawasaki Z900 RS di Metal Dreams di Maerne (Venezia), mentre il vincitore della classe Freestyle è risultato Purple Haze - American Dreams di Monza Brianza. La gara in tre giorni ha coinvolto preparatori di moto di otto regioni (Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto nelle categorie Bagger, Café Racer, Freestyle, Metric, Modified H-D, Old Style, Scrambler, Streetfigter & Sport Bike.

Una nave nata dalla tempesta

Alle 17 di domenica il padiglione Sport ha vissuto uno spettacolare “varo a secco” di Arcaluna 181920, una barca realizzata dall’artista padovano Vittorio Riondato usando rami di abeti dell’altopiano di Asiago, spazzati via dall’uragano Vaia nel 2018 e armata con vela, remi, timone, bandiere, fiamma, motore elettrico, pannello fotovoltaico, generatore eolico in materiali naturali riciclati e con palloni come parabordi.