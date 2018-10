Umberto Verdoliva, maestro della street photography ospite di Utopya Fotografia

Con Umberto Verdoliva tornano, questa volta eccezionalmente di sabato, gli incontri con l'autore organizzati da Utopya Fotografia in collaborazione con Spazio Cartabianca. Verdoliva è uno dei più apprezzati e conosciuti fotografi italiani nel campo della "street photography" resa con immagini moderne e inaspettate.

Riconoscimenti

Lunga la lista dei riconoscimenti ottenuti in Italia e all'estero, così come le mostre e i progetti ai quali ha partecipato. Nel corso della serata presenterà anche un suo lavoro ancora inedito atteso con particolare interesse. Umberto Verdoliva è membro dal 2010 al 2018 del collettivo internazionale “ViVo” e nel 2013 ha fondato “SPONTANEA” collettivo italiano dedicato alla street photography. Cura laboratori, mostre e letture di portfolio, presentazioni, scrive articoli ed approfondimenti sulla street photography, è stato in giuria al Miami street photography 2015 e al festival Imago Orbetello 2017 e 2018.Da Dicembre 2016 collabora con il dipartimento web della FIAF e con FOTO IT.Nel 2017 è stato insignito della onorificenza AFI dalla FIAF.Le sue immagini sono presenti nell’archivio storico del F.C. La Gondola di Venezia e presso la Stivers School for the Arts in Dayton city, Ohio (USA) e nell’archivio storico della FIAF.

L'incontro

L’incontro è alle ore 21 di sabato 13 ottobre allo Spazio Cartabianca, in Via Giorgione 24 ad Albignasego a 200 metri dall’ Ipercity. L’ingresso, come sempre è libero.