“Universerìe”, gli appuntamenti con il laboratorio teatrale universitario al Verdi

Il progetto "Universerie", giunto alla terza edizione, è un format innovativo ideato e diretto dalla Compagnia Amor Vacui con l’obiettivo di portare in teatro il mondo universitario ispirandosi alla serialità televisiva.

Un instant drama in cui esperienze di vita vissuta - scritte e recitate da un gruppo di studenti di uno degli atenei più prestigiosi d’Italia, composto da dieci scrittori e dieci attori - si alternano a finestre di pura follia onirica con risultati esilaranti e a tratti sorprendenti.

In questa stagione, al Best Of della seconda edizione, seguiranno quattro nuove puntate e un nuovo Best Of che andrà in scena la prossima primavera.

Dopo la positiva esperienza delle prime due edizioni che si sono svolte nel 2016 e nel 2017, il Teatro Stabile del Veneto, nell’ambito del progetto Officina del Contemporaneo indice il bando di partecipazione alla terza edizione del laboratorio “Universerìe”.

Che cos'è

"Universerìe" è un laboratorio di drammaturgia e recitazione rivolto agli studenti universitari.

Si tratta di un format originale, un inedito esperimento di instant-drama che mescola finzione e realtà per produrre una mini-serie teatrale che racconti la vita universitaria della città di Padova.

La nuova serie sarà composta di quattro episodi di circa 20 minuti ciascuno, visibili a ingresso libero e di un finale di stagione che consisterà in un vero e proprio spettacolo comprendente tutti e quattro gli episodi.

Gli episodi saranno scritti e interpretati dai partecipanti al laboratorio, coordinati e affiancati dalla compagnia Amor Vacui.

Programma

Martedì 27 marzo, ore 18.45 e 19.30

Ridotto del Teatro Verdi

UNIVERSERIE III – 1 PUNTATA

Martedì 27 aprile, ore 18.45 e 19.30

Ridotto del Teatro Verdi

UNIVERSERIE III – 2 PUNTATA

Martedì 15 maggio, ore 18.45 e 19.30

Ridotto del Teatro Verdi

UNIVERSERIE III – 3 PUNTATA

Martedì 22 maggio, ore 18.45 e 19.30

Ridotto del Teatro Verdi

UNIVERSERIE III – 4 PUNTATA

Venerdì 31 maggio, ore 21

Teatro Verdi

III STAGIONE COMPLETA

