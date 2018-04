Universi diversi 2018, tutti gli eventi marzo-giugno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

La primavera padovana si apre all’insegna del ritorno di Universi diversi, il format giunto alla quinta edizione e che racconta, attraverso la produzione culturale, l’identità profonda di Padova, riunendo gli eventi da marzo a giugno intorno ai temi del sacro e del profano, le due dimensioni che più connotano la nostra città.

Questo contenitore culturale è nato dalla constatazione che Padova è famosa nel mondo per il suo santo, Antonio e per la sua tradizione scientifica, con un’università tra le più antiche del mondo in cui hanno insegnato docenti prestigiosi, primo tra tutti Galileo Galilei. Padova inoltre è candidata a entrare nella lista dei luoghi dichiarati patrimonio mondiale dall’Unesco, grazie ai cicli affrescati nel Trecento in otto edifici della città.

Tra i grandi eventi che caratterizzeranno questa quarta edizione ci sarà la mostra Joan Mirò. Materialità e Metamorfosi, che espone l’importante collezione delle opere dell’artista, conservata nella città di Porto; la Mostra Anselmo Bucci.La Grande Guerra; Le Memorie Carraresi 1318-2018; Il festival Internazionale del fumetto Be Comics!.

Padova diventerà poi palcoscenico di spettacoli innovativi e sperimentali con l’edizione 2018 de Il suono e la parola, che vedrà protagonisti di grande richiamo e prime assolute per il Nord- Est.

Ad arricchire il programma musicale saranno anche l’Orchestra di Padova e del Veneto, i Solisti Veneti e Gli Amici della Musica di Padova. Anche la danza presenta appuntamenti di primo piano, come la rassegna Prospettiva danza. Tra le proposte della sezione teatro-cinema spiccano gli appuntamenti della Stagione di prosa del Teatro Verdi, a cura del Teatro Stabile del Veneto, con grandi autori e interpreti come Arturo Cirillo, Ale & Franz, Ennio Fantastichini e Iaia Forte, Fabio Sartor e Caterina Murino.

Grande attesa, inoltre, per la cerimonia finale di proclamazione del vincitore della XII edizione del Premio letterario per la divulgazione scientifica Galileo, iniziativa di promozione e valorizzazione di Padova come città della scienza, che ha un ampio seguito sul territorio nazionale.

