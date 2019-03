Valerio Mastandrea al Detour Festival riempie il Marconi con "Ride", il film che racconta il dramma delle vedove dei morti sul lavoro

Ride è l’opera prima in veste di regista di Valerio Mastandrea. L’attore romano sta girando l’Italia per presentare direttamente al pubblico il film, insieme alla protagonista, Chiara Martegiani, alla settima edizione di Detour Festival del Cinema di Viaggio, alla sala Marconi di Abano Terme. L’evento si sta appunto svolgendo tra Padova e Abano Terme. Cominciato il 22 marzo proseguirà fino al 31 marzo 2019.

E’ la storia di Carolina, che rimane vedova dopo che il marito perde la vita lavorando al turno di notte in fabbrica. «Storie di cui sentiamo troppo spesso e attorno alle quali, per qualche giorno, creano un grande coinvolgimento emotivo. In tanti si stringono attorno a chi rimane, che inevitabilmente poi però rimane da solo. Il film parla di queste sofferenze, di come sia una esperienza personale anche vivere il proprio dolore, come non ci siano regole e come tutti coloro che vengono investiti da tragedie di questo tipo lo affrontano, lo vivono, ci convivono».

Il film

L’undicenne Arturo Marchetti interpreta la parte del figlio di Carolina, ed è proprio da una conversazione tra i due che viene esplicitato in maniera il perché del titolo “Ride”. Una prova convincente quella del piccolo attore nella parte del coetaneo Bruno. Nel cast ci sono anche Renato Carpentieri che interpreta la parte del padre del figlio defunto. Un uomo in crisi che rappresenta la fine non di una generazione ma di una epoca e di una “classe”, quella operaia che non esiste più nell’accezione classica del termine. Nel cast anche Stefano Dionisi che si conferma il valido attore di sempre e una strepitosa Milena Vikotic che seppur coinvolta in una piccola parte rende quei pochi minuti sullo schermo tra i momenti memorabili del film.

Il pubblico

Il pubblico presente in sala ha dimostrato di apprezzare molto salutando la proiezione con un applauso davvero convinto e poi ascoltando le parole del regista e della principale interprete. I due, Valerio Mastandrea e Chiara Martegiani, sono uniti anche nella vita e durante tutto il dibattito che è seguito al film il feeling tra i due è stato uno degli elementi che ha più divertito il pubblico che si è molto divertito a interrogare i due su un film che merita davvero di essere visto. Molto attuale, intimo, ironico, riflette appieno le caratteristiche soprattutto umane di Mastandrea, che ha scelto una storia davvero difficile riuscendo nell’impresa di scuotere animi e cuori e allo stesso tempo non dare giudizi o risposte, al contrario anche il finale apre a nuovi interrogativi.

Opere prime e distribuzione

Un film da vedere, che però, nonostante la qualità del film, il cast e l’importanza del tema trattato, non ha avuto quel sostegno e quella spinta che un’opera di questo tipo necessita. Fare questo tipo di film che raccontano il nostro tempo uscendo da stereotipi facili e ingannatori, rischia di diventare sempre più difficile se non vengono poi accompagnati nel modo giusto. Non basta finanziarli per fare bella figura alle mostre e ai festival se non si mette nelle condizioni il pubblico di poterli guardare, meccaniscmo che invece non si innesca, per favorire produzioni più grandi che non sempre però sono sinonimo di grande qualità.