Van Gogh a Padova: visite private “bruciate” in pochi minuti, domani l’ultima finestra possibile

Domani 9 luglio, alle ore 18, sarà ancora possibile acquistare l’agognatissimo biglietto che garantisce l’esperienza esclusiva a Padova con Van Gogh e Marco Goldin a raccontarlo, a mostra chiusa e soltanto 20 persone per volta.

Le visite prima dell'apertura ufficiale

Linea d’ombra, che ha riservato a queste visite esclusive le giornate che intercorrono dal 2 all'8 ottobre, prima dell’apertura ufficiale della mostra al San Gaetano il 10 ottobre, si è trovata costretta ad aprire questa terza, ulteriore e non prevista finestra di vendita per la pressione di coloro che non sono riusciti ad acquistare il biglietto in occasione delle precedenti finestre di vendita. In totale solo 240 persone suddivise in gruppi da 20, per due ore super esclusive da soli in mostra, con il curatore a raccontare Van Gogh nelle sale deserte.

A fronte dei 240 biglietti posti in vendita, il sito di Linea d’ombra è stato preso d’assalto da oltre 3000 persone desiderose di accaparrarseli.

Nella finestra aperta stamattina (mercoledì 8 luglio), in 1 minuto soltanto sono andate esaurite le due, ulteriori visite guidate con Marco Goldin, programmate per domenica 4 ottobre. Anche questa volta oltre un migliaio di persone non è riuscito nell’intento di acquistare il biglietto per l’esperienza speciale con Van Gogh e Marco Goldin a raccontarlo.

I dettagli

Di qui la decisione di aggiungere ulteriori 6 visite, che saranno appunto proposte al pubblico domani 9 luglio, alle 18.

«Ci corre l’obbligo - chiarisce Linea d’ombra - di dire, in seguito ad alcune mail ricevute, che il solo problema nel non riuscire ad acquistare i pochissimi biglietti disponibili è legato unicamente alle tantissime persone in coda virtuale per l’acquisto. Nessun biglietto viene messo da parte prima e la partenza è uguale per tutti, con puntualità, dopo la registrazione con i propri dati».

Nuove visite

E proprio per venire incontro a quante più persone possibili, Marco Goldin ha deciso di mettere in calendario le sei nuove visite guidate in mostra, sempre della durata di due ore ciascuna e sempre per 20 persone soltanto per ogni turno. Le nuove date sono le seguenti: 6 / 7 / 8 ottobre, con un turno alle ore 16 e uno alle ore 19. L’acquisto di questi nuovi biglietti potrà avvenire giovedì 9 luglio alle ore 18, sempre solo online su biglietto.lineadombra.it. «Confidiamo in tal modo - auspica Linea d’ombra - di assecondare il desiderio di chi voglia partecipare a questa esperienza esclusiva con il curatore della mostra Van Gogh. I colori della vita».

www.lineadombra.it