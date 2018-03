Viaggio nel mistero. Indagini scientifiche e razionali nel mondo dell’ignoto, tutti gli incontri a palazzo Moroni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Ciclo di sei appuntamenti con la partecipazione di studiosi ed esperti che nel corso della loro attività scientifica hanno approfondito il campo del mistero nei suoi variegati aspetti, nei legami tra scienza, filosofia e letteratura ma anche figure letterarie e storiche: dalle teorie della cospirazione alle leggende metropolitane, dalle medicine alternative agli UFO, etc.

Gli incontri si inseriscono nell’ambito dell’edizione 2018 del Premio Letterario Galileo e sono organizzati dall’Assessorato alla Cultura, con la collaborazione scientifica del CICAP-Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze.

Inizio incontri: ore 21

5 aprile

Quella luce in fondo al tunnel. Esperienze ai confini della morte

a cura di Marta Annunziata

Che cosa accade a chi si trova in punto di morte a causa di un incidente o di una malattia, e sopravvive per raccontarlo? Perché alcune persone descrivono un tunnel luminoso, o la sensazione di abbandonare il proprio corpo e di vederlo da un’altra prospettiva? Un viaggio fra i racconti e i dati scientifici, per conoscere meglio la nostra mente.

Marta Annunziata, laureata in Biotecnologie mediche, ha svolto il dottorato di ricerca presso l’Università di Torino e si è occupata di divulgazione scientifica nelle scuole e con il CICAP, di cui è socio effettivo, nonché coordinatrice dei gruppi locali.

12 aprile

Il mistero degli Antichi astronauti: gli extraterrestri nel passato

a cura di Marco Ciardi

Secondo la teoria degli antichi astronauti, gli extraterrestri hanno raggiunto il nostro pianeta nel passato, lasciando evidenti tracce del loro passaggio. Ma qual è l’origine di questa teoria? Per scoprirlo prepariamoci ad affrontare un affascinante viaggio che ci porterà a incontrare la storia della scienza e della tecnica, filosofi e movimenti spirituali, la fantascienza e la pseudoscienza, il cinema, la radio, i fumetti e molti altri settori del sapere umano e, forse, anche extraterrestre.

Marco Ciardi insegna Storia della scienza e della tecnica presso l’Università di Bologna. Si interessa allo studio dei rapporti tra scienza, filosofia e letteratura, tra scienza, pseudoscienza e magia, e all’analisi delle relazioni tra cultura scientifica, educazione e democrazia. Fra i suoi libri Le metamorfosi di Atlantide, Galileo e Harry Potter, Il mistero degli antichi astronauti.

19 aprile

Occhio alle bufale! Come difendersi dalle fake-news con il metodo scientifico

a cura di Massimo Polidoro

Sul web si può trovare di tutto, informazioni utili e fandonie: ma come si capisce se una notizia è autentica o è una bufala? Talvolta le fake-news possono fare sorridere, ma sono un problema serio: soprattutto quando hanno effetti e conseguenze drammatiche per il benessere e la salute delle persone. Come ci si difende? Massimo Polidoro presenta un vademecum, illustrato da tanti celebri esempi, per imparare ad applicare anche a ciò che si legge le regole della scienza. Una cassetta degli attrezzi per sviluppare il senso critico e orientarsi tra teorie del complotto e pseudoscienze.

Massimo Polidoro, scrittore, giornalista e Segretario nazionale del CICAP, insegna “Comunicazione della scienza” ai dottorandi dell’Università di Padova ed è stato docente di Metodo scientifico e Psicologia dell’insolito all’Università di Milano-Bicocca. Presenza fissa a “Superquark”, dove smonta miti e leggende con Piero Angela, è uno dei principali esperti internazionali nel campo delle pseudoscienze e del mistero. Tra i suoi libri Enigmi e misteri della storia, L’avventura del Colosseo e Segreti e tesori del Vaticano.

26 aprile

Dalle sirene allo Yeti: storie di evoluzione e di animali misteriosi

a cura di Manuela Travaglio e Lorenzo Rossi

Applicando i principi della selezione naturale allo studio di un’orchidea, Charles Darwin stabilì l’esistenza di una grande falena che in seguito fu davvero scoperta. Non sempre però le interpretazioni dei meccanismi evolutivi si sono rivelate corrette e molti “animali immaginati” alla fine sono rimasti tali. Dalle sirene allo yeti, un viaggio tra le ipotesi più bizzarre e curiose e gli affascinanti misteri della zoologia.

Manuela Travaglio, Naturalista e divulgatrice, è coordinatrice del CICAP Veneto.

Lorenzo Rossi è autore di pubblicazioni scientifiche e divulgative nel campo della zoologia e del suo rapporto con il folklore e le pseudoscienze; fra i suoi libri Criptozoologia - Animali Misteriosi tra Scienza e Leggenda.



3 maggio

Esplorazione dello spazio: tra leggende e realtà

a cura di Andrea Ferrero

La corsa allo spazio, che ha visto Stati Uniti e Russia contrapposti, è piena di storie affascinanti e conquiste scientifiche straordinarie, accanto a fallimenti e tragedie. Ma, anche in questo campo, non mancano le leggende: davvero i russi persero ben 12 cosmonauti è tennero il segreto? È possibile che lo sbarco lunare sia solo una montatura cinematografica? Un viaggio nello spazio alla scoperta di verità e leggende sulla conquista del cosmo.

Andrea Ferrero, ingegnere, lavora presso l’Alcatel Alenia Space di Torino. Da diversi anni si occupa di divulgazione scientifica nelle scuole e con il CICAP, di cui è socio effettivo, nonché responsabile nazionale per la formazione. Ha pubblicato Sulla scena del mistero e I ferri del mistero.

10 maggio

Misteri di pietra: dai Ciclopi alla scomparsa dei dinosauri

a cura di Veronica Padovani

I fossili, che oggi sappiamo essere resti di organismi del passato, sono stati interpretati nel corso dei secoli nei modi più disparati e spesso legati all’ambito soprannaturale. Dal diavolo, alle streghe, ai Ciclopi, questi oggetti misteriosi ci accompagneranno in un viaggio fra scienza, magia e mito.

Veronica Padovani, Divulgatrice docente a contratto all’Università di Parma. Collaboratrice del CICAP ha curato il volume Evoluzione e Creazionismo. Una guida per orientarsi, di Warren D. Allmon.

Ingresso libero

Assessorato alla Cultura

Palazzo Moroni

Tel. ++39 49 8205626-5623-5611

premiogalileo@comune.padova.it

CICAP - Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze

tel. 049-686870

polidoro@cicap.org - www.cicap.org

www.massimopolidoro.com

