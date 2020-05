“Emozioni da vedere e ascoltare”: tre video per riaccendere le luci su Padova

Tre video, tre emozioni da vedere e ascoltare. Per riaccendere le luci sulle bellezze di Padova: è quanto hanno realizzato Provincia, Dmo e Gaga Symphony Orchestra per far conoscere Palazzo della Ragione, Palazzo Santo Stefano e il Musme - Museo della Medicina.

Il progetto

Il progetto, pensato e avviato prima dell’emergenza Covid-19 per promuovere l’eccellenza artistica e culturale del territorio padovano, diventa ora uno strumento per rilanciare il turismo, uno dei settori più colpiti dalla crisi sanitaria in corso. Afferma Fabio Bui, presidente della Provincia di Padova: «Il linguaggio è quello più universale e vicino ai giovani, ovvero la musica, ma vedere questi video ora che dobbiamo affrontare la sfida di ripartire dopo il blocco totale dovuto al Coronavirus mette ancora più i brividi. Ovviamente come Provincia abbiamo messo a disposizione il nostro Palazzo Santo Stefano e la sua Sala consiliare che tanti dibattiti pubblici e politici, iniziative culturali e artistiche ha ospitato. E poi il Musme, il Museo della Medicina, che è anche un luogo di approfondimento sulla grande tradizione medica padovana: parliamo di un’eccellenza che questa emergenza sanitaria ci fa apprezzare ancora di più per l’enorme lavoro svolto da tutti i professionisti del servizio sanitario nazionale che hanno operato a Padova e provincia. Infine il Palazzo della Ragione, altro luogo simbolo della città capoluogo. Quando è partita l'idea di far conoscere questi luoghi con i video emozionali di sicuro non avremmo mai pensato che il territorio di Padova, il Veneto e l'Italia avrebbero vissuto l'emergenza legata al Coronavirus. Ecco, penso che da qui in poi saremo tutti più innamorati del nostro grande Paese, delle nostre città, della nostra cultura e storia. E noi, in particolare, della nostra Provincia di Padova, casa dei 102 Comuni che speriamo torni presto ad accogliere la vita democratica e creativa di tutta la comunità padovana. Invito ogni persona a guardare questi video perché appena usciremo dall’emergenza dobbiamo difendere il patrimonio di arte, di talenti musicali, di turismo e bellezza che ci rende orgogliosi del nostro territorio. Nulla da qui in poi sarà scontato, ma se sapremo essere uniti dall’amore per le nostre città, le nostre comunità e da una visione responsabile verso l’ambiente e la salute, sapremo uscire da questa crisi migliori e più forti. Ringrazio la Dmo e in particolare i giovani talenti della Gaga Symphony Orchestra».

I video