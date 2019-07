Sting all’arena live Geox, consigli e tutte le informazioni utili

Il consiglio più importante, da parte degli organizzatori, è quello di arrivare presto, già per le 18.30, per godere al meglio dell’esperienza della musica dal vivo: l’area è attrezzata per poter accogliere il pubblico e ripararlo dal sole già dal tardo pomeriggio