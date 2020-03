715 anni di incredibile bellezza: il video dell'Università che celebra la Cappella degli Scrovegni

In occasione della ricorrenza della consacrazione della cappella dell’Arena affrescata da Giotto, celebrata il 25 marzo 1305, l’Università di Padova pubblica il filmato "La Cappella degli Scrovegni in Padova - Storia, restauro, conservazione", promosso dalla Commissione scientifica interdisciplinare per la conservazione e gestione della Cappella degli Scrovegni istituita dal Comune di Padova.

Il video

Il filmato, per la regia di Marco Toffanin e disponibile anche a questo link, è stato realizzato e prodotto dall’Università di Padova, a cura dell’ufficio Digital learning e multimedia, con riprese eseguite lungo l’arco di due anni, e montaggio di documenti d’epoca. Frutto di una ricerca attenta presso numerosi archivi e biblioteche, ripercorre le vicende della storia conservativa del monumento attraverso le principali campagne di restauro, documentate dall’Ottocento ai giorni nostri, e presenta per la prima volta rimontati anche spezzoni di filmati d’epoca dell’archivio storico dell’Istituto Luce. Nato dalla stretta collaborazione tra Comune di Padova, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso, e Università di Padova, il progetto scientifico, a cura di Monica Pregnolato e Giovanna Valenzano, illustra come nell’ambito della salvaguardia della cappella dell’Arena si sia passati dai diversi restauri d’emergenza al concetto di tutela programmata e preventiva, per preservare e trasmettere al futuro, anche con l’ausilio della ricerca scientifica e delle nuove tecnologie, questo straordinario monumento d’arte e di storia, che riveste un valore universale. La versione italiana è stata proiettata nella sala multimediale dei Musei Civici agli Eremitani il 12 settembre 2019 in apertura dell’incontro della Commissione Scrovegni con l’esperto di ICOMOS, nell’ambito dell’iter della candidatura La cappella degli Scrovegni di Giotto e i cicli affrescati del Trecento a Padova per l’iscrizione alla lista del patrimonio Unesco. La versione italiana, con la voce di Vittorio Attene, e quella inglese (voce di Daisy Tennant) saranno raggiungibili anche dal sito web di Padova Urbs Picta e da quello della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso e Università di Padova del Ministero per i Beni culturali.