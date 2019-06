VigòSUMMER Festival, tutti gli eventi in programma

Il VigòSUMMER Festival giunge alla sua 7 °edizione. L'attesa rassegna musicale, che avrà luogo nello spazioso giardino estivo del locale Al Vigò di Vigonza, si svilupperà in 12 tappe ogni venerdì dal 14 giugno al 6 settembre.

Ospiti della rassegna piu di 50 artisti, denominatore comune la voce, che presenteranno progetti originali che spaziano dal beat 'n' jazz, al blues, dal gipsy swing alla musica brasiliana, fino al funky soul ed altri coinvolgenti stili e generi.

Una rassegna per tutti i palati che cerca di non perdere mai di vista la qualità e la varietà della proposta artistica.

Non mancheranno ospiti internazionali e musicisti della scena locale e nazionale.

Ad aprire il programma il 14 giugno sarà l'ELOISA ATTI 4et (Beat 'n' Jazz), il 21 giugno LA NUITE SWING PROJET • feat. Martina Micaglio (Gipsy Swing) , il 28 giugno l'ospite internazionale DENIA RIDLEY 4et (Classic Jazz), il 5 luglio CVC JAZZ TRIO • feat Sara Simionato (Swing - Bossa Nova), il 12 luglio COR DA IDADE • feat. Anna Contin [ Musica Popular Brasileira], il 19 luglio VISE & THE COMBO • feat. Alberto Visentin (Contemporary Blues), il 26 luglio JACOPO JACOPETTI PROGETTO LATINO • feat. Heloisa Lourenço (Brasil - Latino Americana), il 2 agosto STREET QUINTET • feat. Ilaria Zago (Funky Jazz), 9 agosto GIULIA LORVICH "THE SONG IS YOU" • feat Carlo Atti (Mainstream Jazz), il 23 agosto FRANCESCO ROMAGNA & Friends (Musica italiana, pop & soul), il 30 agosto BROWN STYLE • feat. Luca Brighi (Funky Soul) e il 6 settembre MUSIC LOVERS BAND • feat. Alexia Maniero (Cover Pop Soul).

Eventi gratuiti aperti al pubblico.

Live nel giardino estivo

Inizio concerti ore 21.30

Possibilità di prenotate il tavolo nel giardino estivo per cena e/o drink.

Per info e prenotazioni

Al Vigo’ di Vigonza

Via Roma 10/E - Vigonza (PD)

Tel: 049 625558

Mobile: 347 9979938

infovigonza@alvigo.it

https://www.facebook.com/events/717878208630457/

Gli eventi si svolgeranno anche in caso di maltempo.

••••••

Programma completo

Venerdì 14 giugno ore 21.30

[Beat 'n' Jazz]

★ELOISA ATTI 4et

[Beat 'n' Jazz]

Eloisa Atti - voce, ukulele

Marco Bovi - chitarra

Emiliano Pintori - organo

Enzo Carpentieri – batteria

Si muovono tra blues, beat e jazz con un sound personale ed elegante, carico di sensualità ed energia. Il repertorio comprende grandi classici della musica americana e brani originali della cantante bolognese Eloisa Atti, tra cui "Blue Eyes Blue" che ha attirato l'attenzione di Fiorello che lo ha trasmesso su Radio DeeJay.

**********

Venerdì 21 giugno ore 21.30

[ Gipsy Swing ]

★LA NUITE SWING PROJET • feat. Martina Micaglio

Martina Micaglio - voce

Michele Uliana - clarinetto

Martino Cargnel - chitarra

Andrea Buzzo - chitarra

Loris Tagliapietra - contrabbasso

Marco Bonutto – batteria

La Nuite Swing Projet torna agli albori del jazz, dalle melodie del Valzer Musette alla frenesia della tradizione Gypsy Swing con brani di Django Reinhardt, Stéphane Grappelli e canzoni del varietà francese e internazionale con la voce della giovane Martina Micaglio.

**********

Venerdì 28 giugno ore 21.30

[ Classic Jazz ]

★DENIA RIDLEY 4et

Denia Ridley - voce

Carmelo Tartamella - chitarra

Riccardo Di Vinci - contrabbasso

Enzo Carpentieri – batteria

Denia Ridley, nata a Panama, è maturata musicalmente in America esibendosi con importanti musicisti della scena jazz di New York. Nel suo stile si sentono i riferimenti alle grandi cantanti del jazz, come Nancy Wilson, Dinah Washington, Billie Hoilday, Ella Fitzgerald. Accompagnata da un trio elegante e carico di swing diretto dal chitarrista cremonese Carmelo Tartamella, Denia Ridley presenterà una serata dl jazz classico anni 50-60 immersa in una atmosfera intima, tipica da jazz-club.

**********

Venerdì 5 luglio ore 21.30

[ Swing - Bossa Nova ]

★CVC JAZZ TRIO • feat Sara Simionato

Sara Simionato - voce

Davide Cassandro - chitarra

Marco Vavassori - contrabbasso

Federico Cassandro - batteria

L'incontro di questo viaggio musicale nasce tra la voce di Sara Simionato ed il CVC Jazz Trio. Il quartetto vi porterà tra le songs più belle della storia del jazz muovendosi con il suo stile inconfondibile fra tradizione e moderno, tra Jobim ed Ellington, atmosfere rilassate e sferzate ritmiche non mancheranno.

**********

Venerdì 12 luglio ore 21.30

[ Musica Popular Brasileira ]

★COR DA IDADE • feat. Anna Contin

Anna Contin - voce

Franco Nesti - voce, contrabbasso

Mauro Minazzato - voce, armonica cromatica

Paolo Valentini – chitarra

L’autentica passione per il Brasile e la sua cultura con grandi classici della Musica Popular Brasileira composti da Tom Jobim, Chico Buarque, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Joao Bosco, arrangiati e reinterpretati nelle molteplici forme ritmiche sud americane: baiao, choro, bossa nova, samba-cançao, frevo, toada.

**********

Venerdì 19 luglio ore 21.30

★[ Contemporary Blues ]

VISE & THE COMBO • feat. Alberto Visentin

Alberto Visentin - voce, chitarra

Pietro Taucher - organo

Carmine Bloisi - batteria

Organ trio dalle radici fermamente blues che si sposta abilmente negli spazi aperti offerti dalla varietà e dalle influenze che la musica offre. Il cajun di New Orleans, il blues del sud rurale, il sound dei Caraibi à la Taj Mahal e il funk di New York possono intrecciarsi con la psychedelia dei Radiohead passando per l’introspezione di Tom Waits.

**********

Venerdì 26 luglio ore 21.30

[ Brasil - Latino Americana ]

★JACOPO JACOPETTI PROGETTO LATINO • feat. Heloisa Lourenço

Heloisa Lourenço (Luma) - voce, perc.

Jacopo Jacopetti - sax, chitarra, perc.

Marco Ponchiroli - piano elettrico, perc.

Una voce, straordinariamente emozionante già dal solo timbro, accompagnata da musicisti con più di 30 anni di esperienza alle spalle in ambito jazz e pop. Il progetto propone musiche classiche del Brasile di autori recenti quali Chico Buarque, Djavan, Ivan Lins, Caetano Veloso, e storici come A. C. Jobim, D. Caymmi. In repertorio anche brani della musica cubana, argentina e rivisitazioni di noti standard d’oltre oceano in chiave latino americana.

**********

Venerdì 2 agosto ore 21.30

[ Funky Jazz ]

★STREET QUINTET • feat. Ilaria Zago

laria Zago - voce

Daniele Buno - piano

Mariano Colombatti - chitarra

Riccardo Zugno - basso

Nicolò Sajeva - batteria

Progetto nato dalla fusione stilistica dei componenti che ne fanno parte, ha come obbiettivo quello di proporre musica fondata sulla reinterpretazione di pezzi internazionali, italiani e brani inediti. Il risultato che ne deriva è una armoniosa fusione stilistica: si spazia dal funky, al pop, dal jazz alla musica latina.

**********

Venerdì 9 agosto ore 21.30

[ Mainstream Jazz ]

★GIULIA LORVICH "THE SONG IS YOU" • feat Carlo Atti

GIulia Lorvich - voce

Carlo Atti - sax tenore

Jacopo Salieri - piano

Filippo Cassanelli - contrabbasso

Enzo Carpentieri - batteria

La cantante bolognese Giulia Lorvich vanta collaborazioni ed incisioni con musicisti come Massimo Faraò, Aldo Zunino e il leggendario Jimmy Cobb. Presenta brani standard della tradizione jazzistica, riarrangiati, nonchè brani originali e temi bebop originariamente strumentali, con testi scritti dalla cantante. Una serata all'insegna del mainstream jazz, impreziosita dal sound di Carlo Atti, uno dei più significativi sassofonisti di cui il jazz italiano vada fiero.

**********

Venerdì 23 agosto ore 21.30

[Musica italiana, pop & soul]

★FRANCESCO ROMAGNA & Friends

**********

Venerdì 30 agosto ore 21.30

[ Funky Soul ]

★BROWN STYLE • feat. Luca Brighi

Luca Brighi - voce

Michele Bonivento - organo e tastiere

Francesco Inverno – batteria

Caratterizzato dalla potente e intensa voce di Luca Brighi, dallo stile “groovy” del produttore Michele Bonivento all’organo Hammond e tastiere e supportato dalla inarrestabile pulsazione di Francesco inverno alla batteria e drum machine, Brown Style è un “Soul Full” trio che si ispira alla classe degli intramontabili artisti dell’epoca motown, al più verace funk, fino alle più recenti sonorità Nu Soul.

**********

Venerdì 6 settembre ore 21.30

★[ Cover Pop Soul ]

MUSIC LOVERS BAND • feat. Alexia Maniero

Alexia Maniero - voce

Francesco Romagna - voce e tastiere

Massimo Vignando - chitarra

Gabriele Tacchetto - basso

Nicolò Sajeva - batteria

Francesco Romagna è un cantante musicista e compositore padovano dalla voce calda , potente e personalità allegra, ha all’attivo due dischi di musica propria, ha fatto parte di band di successo come i Giganti . Il suo repertorio spazia dalla musica italiana al pop e soul in un clima divertente e coinvolgente.

**********

Eventi gratuiti aperti al pubblico.

Live nel giardino estivo

Inizio concerti ore 21.30



Per info e prenotazioni:

Al Vigo’ di Vigonza Via Roma 10/E - Vigonza (PD) Tel: 049 625558 - Mobile: 347 9979938 infovigonza@alvigo.it -

Possibilità di prenotate il tavolo nel giardino estivo per cena e/o drink.

L’evento si svolgerà anche in caso di maltempo.