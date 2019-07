Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, tutti gli eventi in programma nel 2019

Di seguito il calendario eventi 2019 a Villa dei Vescovi.

Controllare e verificare sempre gli eventi nei siti

Programma

Villa dei Vescovi kids: "Alla riscoperta del gioco perduto"

La prima domenica del mese, da marzo a dicembre, tutto il giorno

10 marzo, 7 luglio, 4 agosto ore 10-18

7 aprile, 5 maggio 10-19

Riscopriamo il piacere di giocare insieme ma con oggetti semplici e divertenti. Ogni domenica la Villa si trasformerà in una ludoteca itinerante per far divertire bambini e adulti. E in più, visite animate e simpatiche sfide per tutte le età.

Il collaborazione con Ludoteca Itinerante Il Soffione (https://www.facebook.com/ilsoffione2017).

Biglietteria: Iscritti FAI, residenti, bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito, Intero: euro 11, Ridotto (6-18 ANNI): euro 4, Studenti 18-25 anni: euro 5, Famiglia: euro 26. Laboratorio e/o visita gioco: 4 euro aggiuntivi.

Yoga in villa

In collaborazione con Mappamundi yoga

Yoga Bimbi

Domenica 10 marzo e domenica 2 giugno ore 16 – 17.30

Giochi di respirazione e di rilassamento, fiabe, musica per un appuntamento di yoga dedicato ai più piccoli.

Yoga detox day + veg brunch

Domenica 17 marzo ore 9.30 – 15.30

Prepariamoci alla primavera depurando corpo e mente grazie allo yoga e ad un’alimentazione che favorisce il risveglio dei sensi dopo il freddo inverno.

Prossimi appuntamenti: 19 maggio, 22 settembre, 17 novembre.

A cura di Mappamundi yoga.

Colazioni con l’autore

L’ultima domenica di ogni mese, ore 10.30

31 marzo

28 aprile

26 maggio

23 giugno

25 agosto

29 settembre

20 ottobre

24 novembre

8 dicembre

Liberamente ispirati dalle #bookbreakfast di Petunia Ollister, ogni mese un autore ci presenterà il suo libro assaporando una golosa colazione. La colazione diventa così slow breakfast, una lenta colazione da gustare e assaporare ma anche da accompagnare con un piacevole incontro che arricchisce lo spirito e fa bene all’anima. Attraverso la narrativa, ripercorreremo storie inaspettate che ci faranno scoprire aspetti inediti di Villa dei Vescovi. I posti sono limitati, obbligatoria la prenotazione. Sarà a disposizione un servizio baby sitting. (su prenotazione, a pagamento). Al termine della presentazione, sarà possibile effettuare la visita guidata alla Villa (su prentazione).

Evento in collaborazione con LibrOsteria Padova e Spritz Letterario®

Biglietteria (prenotazione obbligatoria)

il prezzo include ingresso in Villa e colazione:

Iscritti FAI e residenti nel comune di Torreglia: 5 euro, Intero: 14 euro, bambini fino ai 5 anni: gratuito

Ridotto (5-10 anni): euro 7, ridotto (11-18 anni): euro 9; studenti 18-26 anni: euro 10;

famiglia: euro 26 (da aggiungere il costo della colazione a seconda del numero di adulti e di bambini)

Per i bambini fino ai 5 anni la colazione è gratuita, dai 5 ai 10 anni 3 euro, più di 10 anni 5 euro.

Per chi lo desidera, sarà possibile acquistare in biglietteria il libro presentato a prezzo scontato.

Servizio baby sitting: 5 euro /bambino, attivazione con minimo 10 richieste.

Pasquetta a villa dei Vescovi

Lunedì 22 aprile, ore 10-19

Sui Colli Euganei è il giorno per eccellenza dedicato ai pic nic e che apre la stagione delle giornate all’aria aperta. Anche Villa dei Vescovi vuole partecipare a questa tradizione e aprire la stagione dei pic nic nel parco della Villa con una giornata immersi nel verde e con tante attività per tutti i gusti! Per i bambini, avvincente caccia all’uovo nel parco della Villa. Inoltre, laboratori creativi a tema pasquale e giochi campestri e per gli adulti, visite guidate alla scoperta della Villa e aperitivo “vescovile” nella nostra caffetteria. Ovviamente non mancheranno coperta e cestini da pic nic (su prenotazione) e per chi preferisce il pranzo seduti, invitanti proposte nella caffetteria della Villa.

Biglietteria (maggiorata): Iscritti FAI e residenti: 4 euro; bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito, Intero: euro 12, Ridotto (6-18 anni): euro 7, Studenti 18-25 anni: euro 7, Famiglia: euro 30, Famiglia FAI: euro 12.

Giorni di festa in villa: pic-nic oziosi

25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, ore 10-19

15 agosto ore 15-21

Nei giorni di festa non c’è niente di più bello che rilassarsi nella natura stesi su una coperta su un grande prato verde: così Villa dei Vescovi offre il suo grandissimo parco proprio per una giornata di relax all’insegna del più classico dei pic nic, con la possibilità di prenotare coperta e cestino con il pranzo. Non mancheranno visite guidate e attività a tema per grandi e piccini.

Biglietteria: Iscritti FAI, residenti, bambini fino ai 5 anni: ingresso gratuito, Intero: euro 11, Ridotto (6-18 anni): euro 4, Studenti 18-25 anni: euro 5, Famiglia: euro 26. Laboratori: 4 euro aggiuntivi.

Oltre il paesaggio: le erbe dei colli Euganei

Domenica 26 maggio, ore 10-19

Giornata di “dialogo” tra Villa dei Vescovi e il paesaggio dei Colli Euganei che la incornicia e la circonda. Scopriremo cosa offre questo prezioso territorio sotto vari aspetti: la natura, l’arte, la storia, l’artigianato, l’enogastronomia verranno approfonditi e riscoperti in diverse modalità: incontri tematici, mostra mercato, golosi intrattenimenti gastronomici e attività a tema.

Biglietteria: in fase di elaborazione

Notte nel verde

Venerdì 31 maggio, ore 19.30 Le serate iniziano a scaldarsi e c’è voglia di vivere all’aria aperta, non c’è niente di più suggestivo del parco di Villa dei Vescovi, ai bordi del suo laghetto: godiamoci una serata in compagnia degli amici con la giusta musica e bagnata da un buon aperitivo.

Biglietteria: in fase di elaborazione

Sere FAI d’Estate

Tutti i venerdì di giugno, luglio agosto ore 19-24

Concerti, degustazioni, visite speciali, pic nin serali, glamping nel parco, bolle di sapone, nascondino notturno, cene sulle terrazze con vista Colli Euganei... Queste e molte altre le proposte per vivere la Villa nei venerdì sera estivi e godere del piacevole clima serale dei Colli Euganei.

Biglietteria: variabile in base alle serate

Solstizio d’Estate

21 giugno ore 20.30

Oltre ad essere il solstizio d’estate, il 21 giugno è anche il compleanno di Villa dei Vescovi: quest’anno festeggeremo con un concerto speciale all’aria aperta con degli artisti d’eccezione.

Biglietteria: in fase di elaborazione

La notte di San Lorenzo: concerto al chiaro di luna

Sabato 10 agosto, ore 20

Suggestiva cena sulle terrazze della Villa e a seguire concerto en plein air durante la notte delle stelle cadenti. Visite guidate agli interni della villa durante il corso della serata.

Biglietteria: in fase di elaborazione

“Evento sulla vita sobria”

Domenica 8 settembre, ore 10-19

Il festival, che vedrà come protagonisti il celebre epidemiologo dei tumori Franco Berrino e la chef ed esperta di cucina naturale Simonetta Barcella, intende informare e sensibilizzare sul tema della salubrità e della sobrietà in chiave informativa e ludica, tra conferenze e laboratori di cucina.

Vendemmia in villa

Domenica 15 settembre, ore 10-19

In occasione della tradizionale raccolta dell’uva di fine estate, la Villa sarà cornice di una vendemmia “vecchio stile”. Durante il mattino sarà possibile raccogliere i grappoli dai filari che abbracciano la villa, pigiare gli acini nelle tinozze, e con il mosto estratto cucinare i tradizionali “sugoi”. Al pomeriggio si potrà imparare a imbottigliare il vino e ad etichettarlo, il tutto a ritmo di musica popolare tradizionale. A pranzo pic-nic nel brolo o pranzo nelle terrazze della villa. Al pomeriggio invece saranno organizzati giochi campestri per grandi e piccini e letture animate nel parco della villa. A fine giornata, degustazione vini dei Colli Euganei.

Biglietteria: in fase di elaborazione

“Evento sugli animali”

Domenica 22 settembre, ore 10-19

Esposizione e mostra e mercato degli animali da cortile. Attività laboratoriali sul tema agricolo per grandi e piccini. Pranzo con piatti della tradizione contadina.

Biglietteria: in fase di elaborazione

A mano libera

Domenica 29 settembre, ore 10-19

Il valore dell’affresco e della pittura, in un’epoca in cui le foto la fanno da padrone: riscopriamo l’arte del dipingere nelle sue varie forme e il valore che ancora oggi può avere in una location dove l’affresco è la decorazione per eccellenza come strumento di fruizione e godimento del paesaggio. Durante la giornata anche laboratori sull’acquerello e l’affresco per adulti e bambini.

Biglietteria: in fase di elaborazione

La villa dei fantasmi

Venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre, ore 10-18

Due giorni tra spavento, cultura e divertimento: visite tematiche e paurose dedicate ai più piccini: personaggi strani, storie fantastiche e momenti di simpatico terrore animeranno la Villa nel suo intero. Un tour da brivido con animazione per famiglie con giochi ed enigmi da risolvere insieme. In collaborazione con Kid Pass.

Biglietteria: in fase di elaborazione

Festa di San Martino

Domenica 10 novembre, ore 10-18

La festa dell’autunno per eccellenza, quando il meteo regala inaspettati tepori e la natura è nel pieno del cambiamento. Attività per i più piccoli, visite speciali naturalistiche per i più grandi e momenti conviviali a base di prodotti e ricette tradizionali di stagione. Non mancherà la tradizionale castagnata, vin brulé, e il biscotto di san Martino da decorare insieme. In collaborazione con Kid Pass.

Biglietteria: in fase di elaborazione

Aspetta il Natale a villa dei vescovi

Domenica 17 e 24 novembre, 8 dicembre, ore 10-18

A partire da domenica 17 novembre, la Villa di veste a festa e accompagna i suoi ospiti a prepararsi al Natale. Diverse saranno le attività proposte: spettacoli sul tema dell’avvento, tea party natalizi, laboratori per la creazione di giochi, addobbi e decorazioni natalizie per grandi e piccini. Non mancheranno in caffetteria panettone e cioccolata calda per scaldarsi con una golosa merenda.

Biglietteria: in fase di elaborazione.

Il Natale dei piccoli

Sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, ore 10-18

Giornata natalizia interamente dedicata ai più piccini: visite gioco nella Villa addobbata a festa, attività speciali per realizzare dei piccoli balocchi e decorazioni da donare in occasione delle Festività, letture animate o e golose merende natalizie in caffetteria. In collaborazione con Kid Pass.

Biglietteria: in fase di elaborazione