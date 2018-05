"Le ville venete dei colli Euganei", ciclo di visite guidate settimanali tra ville e castelli

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Una visita guidata scoprire le emergenze architettoniche dei colli Euganei in una sola giornata di pura immersione nella bellezza.

Le visite

Ogni giovedì da maggio a ottobre, dalle 10 alle 16.30, Viaggiare curiosi organizza delle visite guidate alla scoperta delle meraviglie e delle eccellenze dei Colli.

Si va dalla prestigiosa Villa dei Vescovi, nobile residenza ispirata ai temi della classicità che dialoga con il paesaggio esterno grazie agli affreschi delle sue logge e degli ambienti interni, fino alla bellezza dormiente del borgo di Valsanzibio e dei monumentali giardini di Villa Barbarigo che, grazie ai giochi d’acqua, alle fontane, alle statue e al misterioso labirinto, è conosciuta anche come la “piccola Versailles”.

La giornata si chiude al castello del Catajo, il luogo ideale per sentirsi dei nobili del Rinascimento e per passeggiare nel grande salone affrescato, nel Cortile dei Giganti e nel Giardino delle Delizie.

In più si potranno assaggiare i piatti tipici della zona in un caratteristico ristorante conosciuto solo dai locali.

Dettagli

Come arrivare: in auto (parcheggio libero) o in treno da Padova e Venezia.

Da dove partire: Viaggiare Curiosi Tour Operator Incoming, via Aureliana, 50 - Montegrotto Terme

Durata prevista: giornata intera dalle 10 alle 16.30

Costo: 80 euro per persona, minimo 5 persone .

Inclusi: transfer con pulmino privato tutto il giorno, accompagnatore turistico, ingressi alle ville venete e pranzo.

Punti di interesse: Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia, giardini di Valsanzibio e castello del Catajo.

Informazioni e prenotazioni

Viaggiare Curiosi

328.4089272

info@viaggiarecuriosi.com