Future Vintage Festival, la protagonista è la musica: ricco calendario culturale

Sono ben nove gli appuntamenti musicali che tra concerti, lectures e mostre fotografiche segneranno lo stile musicale dell'ottava edizione di Future Vintage Festival, la manifestazione che incontra diverse generazioni osservando contaminazioni e dialogo tra passato e futuro.

L'INAUGURAZIONE.

Il primo grande appuntamento è previsto per il Concerto inaugurale gratuito di giovedì 7 settembre, che si svolgerà come consuetudine nel plateatico esterno del monumento della città patavina, ovvero Caffè Pedrocchi. Sarà Carmen Consoli a dare il via alla manifestazione, con un live acustico accompagnata solo dal suono della sua chitarra. La voce graffiante della cantante si muoverà tra ispirazioni rock, soul e blues che caratterizzano il suo repertorio sempre alla ricerca di nuove interpretazioni. Nei giorni seguenti l'8, il 9 e il 10 settembre, concert live e dj set animeranno le serate di Chic Nic, il Fuori Festival Ufficiale di Future Vintage che si svolgerà ai Giardini dell'Arena, nel cuore verde della città.

I DJ.

Venerdì 8 le prime note saranno quelle dei Klune, trio tra le rivelazioni italiane più promettenti del 2017, che spaziano dal pop al new soul, passando per l'elettronica e i synth anni '80. Il dj set sarà invece sotto GINO Grasso, dj che ha suonato nei più noti club underground italiani ed europei. Sabato 9 vedrà impegnato invece il polistrumentista italo-canadese Bruno Bellissimo a chiudere domenica 10 settembre, per uno show musicale che risalta le sue doti di musicista ed enterteiner, al ritmo di una new italo disco dai suoni funk e beat. Ltj è il nome sotto cui si cela Luca Trevisi: al dj, produttore e collezionista di vinili che ha suonato presso i migliori locali in circolazione e ha collaborato con organizzazioni come Elita ed Horse Meat Disco, toccherà il dj set conclusivo della serata. Per finire, sarà Nularse, solo project che fonde r&b, ballate folk, uk garage e suggestioni esotiche. L'ultimo dj set sarà invece ad opera di Dax dj, per un mix di house, boogie e funk che negli anni lo hanno portato a suonare con i più famosi Dj al mondo e partecipare a party e festival esclusivi.

COSMO.

Al Despar Auditorium del Centro Culturale Altinate / San Gaetano, sono due gli appuntamenti da non mancare, durante i quali gli ospiti racconteranno le loro diverse esperienze tra musica, vita vissuta e riflessioni tra situazioni generi musicali passati verso il domani. Venerdì 8 settembre alle ore 20, sarà presente Cosmo, uno dei più promettenti interpreti emersi in questi anni, tra cantautorato e musica elettronica. Sono stato più cattivo, dice di sé Enrico Ruggeri, che sabato 9 settembre ore 21.30 racconterà dell'omonimo libro che ha scritto, dove storia narrata e vita vissuta si mischiano per colui che è stato punk prima di tutti.

RADIO DEEJAY.

Per gli amanti della musica tra le tante e diverse esposizioni artistiche ad ingresso gratuito che arricchiranno le sale espositive al primo piano del Centro Culturale Altinate / San Gaetano, ce ne sono due che vale la pena ricordare. Radio Deejay, che collabora per il secondo anno consecutivo con il Festival, presenta Deejay fuori e dentro l’armadio. Questa è l'unione di due mostre che vogliono raccontare i protagonisti di Radio Deejay, svelando tra il pubblico delle feste di compleanno della Radio e il privato degli armadi dei singoli, la magia di chi c'è dietro le voci che accompagnano ogni giorno 4,7 milioni di ascoltatori.

IL BLASCO.

Ha bisogno di poche presentazioni l'esposizione fotografica dedicata agli esordi di quel Vasco Rossi degli anni '80. Un estratto dell'area dedicata ai primi concerti di Vasco. La mostra allestita per celebrare la carriera del Blasco, con immagini inedite e originali dagli inizi della carriera del rocker emiliano fino all'iconico concerto di luglio al Modena Park. Per finire, un'ultima sorpresa tra le sale espositive al primo piano del Centro Culturale Altinate / San Gaetano: un vero e proprio studio di registrazione e produzione anni '80 e '90. Uno studio che tra sintetizzatori, moog e strumenti originali, permetterà al pubblico di assistere ad una tre giorni di registrazione e produzione analogico-digitale di un brano inedito. Una performance esclusiva a cura di Studio 2 Recording Studio, con la partecipazione di Megahertz, ovvero Daniele Dupuis, il re del synth italiano e polistrumentista dei Bluevertigo, maestro di suoni tra analogico e digitale.