Future Vintage Festival, in mostra anche gli orologi-icona del design Made in Italy

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Se il Future Vintage Festival celebra cultura, design e stili del passato da cui scaturiscono ispirazioni e contaminazioni per le tendenze di oggi, ecco che le icone italiane del design, come gli orologi a palette di Solari, non possono mancare all'appuntamento.

--> SCOPRI L'EVENTO DEDICATO AL FUTURE VINTAGE FESTIVAL

LE AREE ESPOSITIVE. Solari è l’azienda italiana che ha rivoluzionato il modo di visualizzare il tempo nel mondo e, con il progetto Lineadesign, ha rimesso in produzione gli orologi-icona che hanno fatto la storia del design industriale degli anni Sessanta. Due gli spazi dedicati all’azienda nell’Agorà del festival: al piano superiore l’esposizione museale ripercorrerà la storia di Solari sia attraverso i display orari a palette che ogni giorno accompagnano milioni di viaggiatori negli aeroporti e nelle stazioni di tutto il mondo, sia attraverso gli orologi che hanno segnato la cultura internazionale del design. Al piano terra invece nello shop sarà possibile acquistare la nuova edizione degli orologi del marchio.

I PEZZI DA NON PERDERE. Progettato da Gino Valle alla fine degli anni Sessanta, Cifra 3 è riconosciuto come icona del design del Novecento, tanto da far parte della collezione permanente del MoMA (Museum of Modern Art) di New York e del New Design Museum di Londra. Dator invece è l’evoluzione del sistema a palette per visualizzare con un unico sguardo anche il giorno della settimana e la data. È quindi orologio e calendario perpetuo insieme dal momento che segnala automaticamente il 29 febbraio e gli anni bisestili.

L'INCONTRO. Appuntamento finale domenica 10 settembre alle 18.30 con il workshop “L’uomo, il tempo, il viaggio” condotto da Andrea Maragno, designer industriale co-fondatore dello studio JoeVelluto (JVLT) e docente al SID (Scuola Italiana Design). Racconterà l’azienda e la storia tutta italiana di come l’immagine, il movimento e il suono dei tabelloni orari a palette di Solari siano diventati in tutto il mondo il simbolo del viaggio.

Gallery