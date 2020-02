A palazzo Bo con un cicerone speciale: Galileo Galilei guida gli alunni in visita

Tra le antiche stanze del palazzo simbolo dell'università patavina, nell'anno in cui l'ateneo celebra i suoi ottocento anni, ascoltandone le descrizioni niente meno che dalla bocca di Galileo Galilei.

La visita

É stato particolarmente apprezzato dagli alunni di due classi di seconda media il format scelto per consentire loro di visitare palazzo Bo. I ragazzi, appartenenti a un istituto padovano, martedì sono stati accolti nell'ampio complesso di via VIII Febbraio dove ad attenderli c'era uno dei personaggi simbolo della scienza e dell'università cittadina. Galileo Galilei, impersonato da uno degli attori dell'associazione culturale Teatrortaet, ha guidato i giovani studenti attraverso il cortile antico, la maestosa aula magna, il celebre primo teatro anatomico del mondo e la sala dei quaranta studenti illustri dove tutt'oggi sorge la cattedra da cui Galileo insegnava. La visita è stata organizzata dall'associazione Teatrortaet che ha curato la visita animata nell'ambito del progetto ViviPadova del Comune di Padova in collaborazione con lo staff di Visit Unipd.