“#IoRestoACasa, il museo viene da me!”: le proposte per visitare virtualmente il Musme

LiveMusme porta il museo della Storia della Medicina nelle nostre case, con proposte divertenti e istruttive per tutte le età, dagli esperimenti per i più piccoli, agli approfondimenti storici e scientifici per i più grandi. Partecipando all’iniziativa #IoRestoACasa, il museo viene da me! si potrà visitare virtualmente il Musme in attesa di poterlo rivedere dal vivo: il biglietto infatti sarà valido per l’accesso fino alla fine del 2020.

«Il valore del patrimonio scientifico»

«È un’iniziativa – ha detto il presidente della Provincia di Padova Fabio Bui – che ha una doppia valenza: consente di impegnare il proprio tempo, in questo momento di forzato isolamento, in attività culturali e “di gruppo” senza alcun rischio per la salute e nel contempo sostiene una realtà culturale come il Musme che potrà continuare la sua azione di divulgazione scientifica. I temi, gli strumenti, le iniziative pensate per ogni target, dai giovani agli studenti, dagli scienziati ai cittadini comuni, hanno fatto di questo spazio un museo vivo, un punto di riferimento per approfondire anche tanti argomenti di attualità come quello sui vaccini o la salute in generale. Insomma, per noi della Provincia che abbiamo sognato, voluto e realizzato questo museo, è sicuramente una scommessa vinta. Il ruolo, il prestigio e le pagine scritte dalla scuola medica di Padova meritano di far capire a cittadini e turisti, il valore del patrimonio scientifico custodito nel nostro territorio».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le proposte tra lavoro e figli

Il Musme ha lanciato una proposta anche alle aziende: in questi tempi di smartworking, o magari di cassa integrazione per molti dipendenti, le giornate in casa si traducono in un fuoco incrociato per cercare di conciliare il tempo da dedicare al lavoro con il tempo libero da dedicare ai figli. Il Musme propone allora una possibilità di integrazione lavoro-famiglia offrendo la possibilità di dare un’alternativa ai figli dei lavoratori che sia però culturalmente rilevante e possa dare un sostegno anche emotivo a chi è in cassa integrazione. Le proposte del MUSME riguardano il LiveTour, Live Anatomy, LiveIoVivoSano e LiveEsperiMusme. Le proposte sono tutte raccontate nel sito https://www.musme.it/livemusme/. È possibile chiedere informazioni sui pacchetti per i dipendenti scrivendo a info@musme.it