“Dai Colli all’Adige”, tutte le iniziative a sud della provincia di Padova a novembre

Con il mese di novembre arrivano le visite guidate gratuite del progetto #daiColliallAdige del GAL Patavino dedicate alle antiche storie e leggende euganee.

I tour del sabato all'insegna del mistero

I tour del ciclo “Passaggi Rurali” all’insegna del mistero in programma il sabato, iniziano il 2 novembre a Monselice (PD), con una passeggiata nel cuore dell’antica cittadina ai piedi dei Colli Euganei, che partirà da Piazza Ossicella per arrivare al Santuario delle Sette Chiesette, proseguono il 9, con un'escursione al Monte delle Grotte a Galzignano Terme (PD), tra anfratti e passaggi segreti, e il 16 a Teolo (PD) lungo il curioso sentiero denominato “delle facce”. Il 23 novembre, infine, l’ultimo appuntamento: ci inoltreremo nella storia oscura dei Colli Euganei per conoscere i molti aneddoti legati alla figura del Diavolo, partendo dall’antico Convento di Salarona, tra Baone e Valle San Giorgio, per arrivare alla “Carega del Diavolo” e alle fontane delle “muneghe".

Il ciclo“Bike and Wild”

Gli ultimi due appuntamenti in bici di quest'anno del ciclo“Bike and Wild” - assolutamente da non perdere - ci accompagneranno il 3 novembre tra Battaglia Terme (PD) e Monselice (PD), lungo l’Anello dei Colli Euganei dove castelli, laghi e corsi d’acqua sono legati a spaventose storie di fantasmi, e il 17 novembre nella campagna padovana dal titolo “Inseguendo il Goldoni (e non solo)”.

Altri appuntamenti

“Before Venice” ci accompagnerà, giovedì 7 novembre, tra le vie di Arquà Petrarca (PD) per scoprire le vicende e i segreti legati alla tomba del grande poeta toscano che diede il nome a questo bellissimo borgo, mentre, giovedì 14, visiteremo insieme il MuVi - Museo del vino dei Colli Euganei a Vo’ (PD): titolo dell’appuntamento “Vulcaniche emozioni: cosa rende indimenticabile il vino dei Colli Euganei?”.

Fede

Per il filone “Antiche Vie della Fede”, infine, domenica 10 novembre è in programma una bella passeggiata storico-culturale nel piccolo borgo di Luvigliano - nel comune di Torreglia (PD) dal titolo “L’estate di San Martino a Torreglia”.

Come prenotarsi alle visite

Il calendario completo delle iniziative con tutti i dettagli e le informazioni è consultabile sul sito www.collieuganei.it e sul sito del GAL Patavino www.galpatavino.it/calendario, dove effettuare anche la prenotazione obbligatoria alle visite guidate.

Il programma dettagliato delle visite guidate

Sabato 2 novembre ore 10 e ore 14

PASSAGGI RURALI - Leggende e misteri di Monselice

Dai fantasmi del Castello, agli "spettri" delle Sette Chiesette, Monselice conserva molti segreti tra le sue pietre di trachite. Da Piazza Ossicella all'antiquarium longobardo, passando per Piazza Mazzini e arrivando fino alle Sette Chiesette, quanti e quali misteri nasconde Monselice? Una passeggiata per scopire gli aneddoti, le leggende e le testimonianze delle cronache medievali.

Domenica 3 novembre ore 9

BIKE & WILD - Ciclotour delle leggende tra Battaglia Terme e Monselice

Un bella cicloescursione che percorre il tratto dell’Anello dei Colli Euganei tra Battaglia Terme e Monselice dove castelli, laghi e corsi d’acqua ci raccontano storie e leggende di misteriosi fantasmi. Dopo la visita alla città del Colle della Rocca torneremo al punto di partenza passando per l’affascinante Castello di Lispida.

Giovedì 7 novembre ore 18.30

BEFORE VENICE - Le ossa giuste (o no?), Arquà Petrarca

Il celebre poeta toscano scelse Arquà - che proprio a lui deve il suo attuale nome - per trascorrere gli ultimi anni della sua vita. Nel corso dei secoli però, la sua tomba, fu più volte profanata e saccheggiata da cultori del mito del poeta...passeggiando tra le vie del borgo andremo a scoprire i misteri delle ossa scomparse e molte altre leggende.

Sabato 9 novembre ore 14.30

PASSAGGI RURALI - I misteri del Monte delle Grotte, Galzignano Terme

Grotte, anfratti e passaggi segreti: un monte che racconta, con la sua toponomastica e i resti di ruderi ancora visibili tra la boscaglia, storie di abitanti sapienti e antichi misteri. Un’ escursione affascinante in cui scopriremo alcuni segreti dei Colli Euganei e impareremo a leggere i segni delle antiche frequentazioni di questi monti.

Domenica 10 novembre ore ore 15 e ore 17.45

ANTICHE VIE DELLA FEDE - L'estate di San Martino a Torreglia

La chiesetta di San Martino, al cui interno è conservata una preziosa tavola del 1527 dedicata al Santo e opera del pittore bergamasco Girolamo da Santa Croce, ci da’ l’occasione per una visita speciale a Luvigliano. La passeggiata storico-culturale toccherà non solo la chiesa ma anche il piccolo borgo, ammirando le ville, i giardini e lo spettacolo della natura che cambia colore.

Giovedì 14 novembre ore 18.30

BEFORE VENICE - Vulcaniche emozioni a Vo': cosa rende indimenticabile il vino degli Euganei?

Una visita sul far della sera per scoprire la storia della cultura vitivinicola e della sua millenaria tradizione nel moderno MuVi: il Museo del Vino dei Colli Euganei. Parleremo della storia del nostro vino, dalle origini ai nostri giorni, anche attraverso le parole di alcuni celebri autori che hanno decantato la bontà dei prodotti e l'abbondanza di queste terre.

Sabato 16 novembre ore 14.30

PASSAGGI RURALI - Passi, parole e misteri a Teolo

Una passeggiata in un bosco rigoglioso seguendo il bellissimo e curioso sentiero detto "delle facce", lungo il quale un artista locale ha scolpito nella trachite, in anni recenti, volti ed espressioni che sono divenuti parte integrante dell'ambiente naturale circostante.

Domenica 17 novembre ore 9

BIKE & WILD - Ciclotour inseguendo il Goldoni (e non solo)

Un percorso in bici ad anello nella campagna padovana per scoprire cosa fece innamorare il celebre Goldoni di queste terre. Incontreremo la maestosa Villa Widmann a Bagnoli di Sopra e la bella Villa Arca del Santo ad Anguillara Veneta, e percorreremo alcuni tratti di antiche strade, come la via Annia. Ad Agna, ultima tappa del nostro percorso, a Palazzo Mingoni, sede oggi del Municipio, ammireremo i celebri affreschi di Cromer.

Sabato 23 novembre ore 14.30

PASSAGGI RURALI - I misteri e le forze oscure della Carega del Diavolo, Baone

Tra le tante leggende che animano i Colli Euganei, in particolare nei pressi dell'antico Convento di Salarola, tra Baone e Valle San Giorgio, ce ne sono alcune legate alla figura del Diavolo. Tra percorsi e sentieri, ci addentreremo nella storia "oscura" di questi luoghi tra tane del Diavolo e fontane delle "muneghe".

Il progetto

#daiColliall'Adige è il nuovo sistema di promozione del turismo rurale che coinvolge 44 Comuni dell’area tra i Colli Euganei e la Bassa Padovana.

Il Progetto che si inserisce nell’ambito del Programma di Sviluppo Locale 2014-2020 del GAL Patavino è sostenuto dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (con Unione Europea, Stato, e Regione Veneto) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo.

Il sistema di promozione #daiColliall'Adige è articolato in una serie di servizi collegati tra loro a beneficio di tutto il territorio rurale:

Video Service della ruralità: un gruppo di giovani under 35 - aspiranti registi, artisti, operatori, studenti, appassionati di cinema - che hanno l'occasione di partecipare a un master con il regista Marco Segato, un laboratorio di idee che porterà alla produzione di video postcards;

Web team: un team specializzato per veicolare il meglio della ruralità sul sito www.collieuganei.it e i Social collegati;

Sportello degli educational tour: un’esperienza diretta della ruralità con iniziative costruite ad hoc;

Banca ore delle guide turistiche: guide turistiche accolgono i visitatori alla scoperta di un territorio che va dai Colli Euganei all’Adige;

Turismo scolastico sull’identità rurale: ragazzi e famiglie, grazie all’implementazione di tre modelli di turismo scolastico esperienziale, sono coinvolti sul tema delle risorse locali.

Info

Gal Patavino scarl

Via S. Stefano Sup., n.38 35043 Monselice (PD)

Tel. 0429/784872 - Fax. 0429/1708062

info@galpatavino.it

galpatavino.it

Per info e approfondimenti sui contenuti

collieuganei.it

galpatavino.it

https://www.facebook.com/galpatavino/