Per riscoprire “la vita sobria”: un nuovo Rinascimento a Villa dei Vescovi

La Villa di Luvigliano di Torreglia a settembre ospiterà tre appuntamenti per riscoprire in chiave contemporanea i benefici di una “vita sobria”, e per ritrovare l’armonia con arte, cultura e natura, dedicando più tempo a noi stessi, al benessere del corpo e della mente