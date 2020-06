Fra i “Luoghi del cuore”, il censimento del Fai, anche il Castello di San Martino della Vaneza

Il Castello di San Martino della Vaneza si trova a Cervarese Santa Croce, in provincia di Padova, ed esattamente lungo l’argine del fiume Bacchiglione, ai confini tra il territorio padovano e quello vicentino. Fin dall’antichità ha rappresentato un importante centro di difesa militare, acquisendo da subito grande rilevanza sia dal punto di vista strategico che mercantile.

La promozione

L’Associazione culturale Ghost Hunter Padova, si è fatta promotrice del censimento, inserendo il castello fra i “Luoghi del Cuore” del Fai. Il riferimento è al censimento, a cadenza biennale, promosso dal Fondo Ambiente Italiano, avviato nel 2003 e che si pone l’obiettivo di riconoscere l’interesse di cittadini e istituzioni verso le bellezze locali italiane, per garantire il recupero di risorse necessarie alla valorizzazione dei beni stessi. In quindici anni il censimento ha raccolto 3, 5 milioni di segnalazioni. Perché l’antico maniero entri effettivamente a far parte dei “Luoghi del Cuore” c’è però bisogno dell’aiuto di tutti: con un semplice clic chiunque può votare il Castello di San Martino della Vaneza.

Come fare per sostenere la candidatura

È sufficiente accedere al link VOTA! dare il proprio contributo. Votare non comporta assunzioni di responsabilità di alcun genere ed è gratuito. Per sensibilizzare il pubblico nei confronti di questo progetto è stato creato un video, su Youtube nella pagina dell’Associazione, dove viene spiegata la storia ed anche le leggende che ammantano l’antico maniero. Attualmente il sito ha 22 voti ed è alla posizione numero 2523 della classifica nazionale, ma spera di guadagnare terreno entro pochi giorni.

Ulteriori info web

https://www.facebook.com/GhostHunterPadova