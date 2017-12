"Water Museum": un tour virtuale per i corsi d'acqua della provincia di Padova

Un museo virtuale e diffuso sul patrimonio fluviale materiale e immateriale di Padova e provincia. Grande novità con la rete patavina del Water Museum of Venice.

I SITI

Realizzata dalla provincia di Padova con la collaborazione del centro internazionale civiltà dell'acqua e dell'ufficio Unesco di Venezia, grazie al supporto di fondazione Cariparo, avrà una prima parte e un prosieguo nel tempo. La fase pilota del progetto Water Museum of Venice, scelto come capofila dal nuovo Netowrk Mondiale dei Musei, comprende 33 siti padovani di interesse turistico legati all'acqua come Prato della Valle, l'orto botanico, l'abbazia di Praglia, il castello di Monselice, villa Contarini a Piazzola sul Brenta e l'idrovora di Santa Margherita a Codevigo.