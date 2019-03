Rassegna cinematografica “Women are heroes” alla Sala Fronte del Porto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

L’Associazione Secondo Tempo, in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e al Decentramento del Comune di Padova, propone Women are heroes, una rassegna cinematografica in quattro film per dare voce alle identità femminili nelle loro sfaccettature, nella sala Fronte del Porto del Cinema Porto Astra di Padova. Il titolo dell’iniziativa deriva dall’omonimo film dell’artista contemporaneo JR, già autore con la regista Agnès Varda del documentario “Visages, villages”.

I film in programmazione vogliono, dunque, dare vita ad un percorso visivo – narrativo per rappresentare l’identità femminile quale ribaltamento degli stereotipi e degli steccati di genere. Le proiezioni si terranno, con cadenza settimanale, dal 4 marzo al 25 marzo: “Corpo celeste” di Alice Rohrwacher (4 marzo), “La ragazza del mondo” di Marco Danieli (11 marzo), “Vergine giurata” di Laura Bispuri (18 marzo), “Women are heroes” di JR (25 marzo - proiezione in lingua originale, sottotitolata ).

Orario

Inizio di ogni spettacolo: ore 21

Luogo

Sala Fronte del Porto, Cinema Porto Astra

Via Santa Maria Assunta, 20 - Padova

Ingresso

5 euro biglietto intero singolo - senza tessera associativa

Sconto tessera

5 euro: al primo spettacolo comprende 4 euro ingresso al film più 1 euro di tessera associativa. Scegliendo questa opzione, gli altri tre film in programmazione avranno un costo ridotto di 4 euro

Abbonamenti

9 euro: comprende 3 ingressi inclusa tessera associativa

12 euro: comprende 4 ingressi inclusa tessera associativa

