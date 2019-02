Yoga & trekking, partano il 3 marzo gli appuntamenti dell'Himalayan Center di Padova

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Al via Yoga & Trekking a partire da domenica 3 marzo per meditare camminando in consapevolezza, a contatto con la natura. Un passo dopo l’altro, respiro dopo respiro. Osservare e porre attenzione su tutto ciò che ci circonda, comprendere che ogni traguardo si raggiunge a piccoli passi, rilassandosi e lasciando andare ogni tensione.

E il risultato arriva, come arriva il benessere fisico derivante dal moto, e quello mentale dallo yoga.

È questo l’obiettivo del progetto Yoga & Trekking che mette insieme due discipline, diverse ma complementari.

Due discipline che cercano di ristabilire l’armonia tra corpo e mente e riconnettere l’uomo con l’ambiente che lo circonda. Immergersi nei ritmi della natura, contemplare l’alba e il tramonto, vivendo il passaggio dalla luce al buio e dal buio alla luce, celebrare i grandi passaggi delle stagioni nei solstizi ed equinozi, passeggiare nel bosco o in spiaggia aiuta a ristabilire il naturale equilibrio.

Yoga & Trekking è un progetto voluto e coordinato da Lara Muraro, insegnante di Yoga e meditazione dell’Himalayan Center di Padova e da Francesco Loreggian, guida ambientale escursionistica, e che accompagneranno l’ esperienza per alcune ore, o per due giorni in caso di ritiri dedicati.

«Un’esperienza di totale immersione nella natura che accoglie e abbraccia – sottolinea Lara Muraro insegnante di Yoga e meditazione all’Himalayan Center di Padova della tradizione di Swami Rama - che ci fa sentire parte di essa e, nella sua bellezza e armonia, scoprire la nostra vera essenza, la nostra natura divina. La pratica di Yoga & Trekking è adatta a tutti. Non è necessario essere camminatori esperti o avere anni di pratica yoga alle spalle».

Le prossime date:

Domenica 3 marzo (ore 9) – Escursione intorno al monte Brecale, rientro a Casa Marina, Saluto al sole e Meditazione sul terrazzo, poi pranzo.

Domenica 7 aprile (ore 15) – Escursione alla ricerca (e raccolta, nel rispetto delle norme vigenti) di piante alimurgiche spontanee, rientro a Casa Marina, preparazione e cottura delle erbe secondo i principi dell’alimentazione ayurvedica, cena;

Sabato 18 maggio (ore 16.30) – Escursione sul sentiero del monte Venda, Yoga nel bosco tra i castagni secolari e rientro e cena e Meditazione della Luna Piena (ore 21) a Casa Marina;

Venerdì 21 e sabato 22 giugno (dalle ore 18) – Escursione in bicicletta alla spiaggia della Boschettona, Yoga in spiaggia al tramonto, rientro e cena ai Casoni della Fogolana. Pernottamento ai Casoni (massimo 12 posti letto), al mattino della domenica, Yoga e Meditazione all’alba ed escursione naturalistica a piedi;

Per Informazioni e iscrizioni rivolgersi a Lara Muraro, Himalayan Center Via Barbarigo – Padova tel. 347 183 8408 oppure scrivere a info.himalayancenter@gmail.com

Info web

http://himalayancenterpadova.it/

https://www.facebook.com/himalayancenterpadova