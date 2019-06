Yucca Fest: in piazza Gasparotto il Festival a bassa intensità

Dal 5 giugno al 21 luglio piazza Gasparotto ospiterà lo Yucca Fest, il festival di quartiere organizzato da Circolo Nadir e GasparOrto col supporto di Officine Arte Teatro e CO+ e la partecipazione di numerosi soggetti cittadini. L'iniziativa di Yucca Fest mira a restituire alla cittadinanza lo spazio pubblico di Piazza Gasparotto come luogo di socializzazione, inclusione e promozione culturale e offrirà una programmazione qualificata e variegata tra musica, teatro, laboratori, aperitivi culturali, workshop, approfondimenti e attività per bambini. Alla conferenza stampa di presentazione anche il sindaco Giordani che ci ha tenuto a promuovere personalmente l'appuntamento «per l'importanza che hanno tutto questo genere di iniziative e in piazze con evidenti difficoltà come piazza Gasparotto. L'azione di chi lì opera quotidianamente si è rivelata importante per rendere il luogo assolutamente più sicuro e vivibile. La presenza dell'orto urbano, del circolo e le tante attività che si svolgono durante tutto l'anno sono fondamentali nel contrasto alla micro criminalità e al degrado Il Festival è un passaggio in più che noi come amministrazione sosteniamo entusiasti».

«Un festival di quartiere per restituire uno spazio pubblico alla città - spiegano dal circo Nadir - un festival a bassa inrtensità con concerti, incontri culturali, musica, dibattiti, spettacoli teatrali, attività per bambini, balli, workshop, assaggi, scambi, e non solo. Il progetto è a cura di diverse realtà che da tempo si impegnano nel processo di rigenerazione urbana di Piazzetta Gasparotto: Circolo Nadir, GasparOrto, OAT, CO+ e in collaborazione con MiLeggi, BAG, e tanti altri». Poi il perchè del nome: «“Yucca” sono le piante che ci sono nelle fioriere della piazza: non autoctone, ci rallegra il loro fiorire e al contempo restare spinose».L’iniziativa è stata realizzata per la prima volta nel 2018 con il Contributo del Comune di Padova nell’ambito del progetto “La Città delle Idee”.