Yucca Fest, un mese di eventi in Piazza Gasparotto

Dal 5 giugno al 21 luglio piazza Gasparotto ospiterà lo Yucca Fest, il festival di quartiere organizzato da Circolo Nadir e GasparOrto col supporto di Officine Arte Teatro e CO+ e la partecipazione di numerosi soggetti cittadini. L'iniziativa di Yucca Fest mira a restituire alla cittadinanza lo spazio pubblico di Piazza Gasparotto come luogo di socializzazione, inclusione e promozione culturale e offrirà una programmazione qualificata e variegata tra musica, teatro, laboratori, aperitivi culturali, workshop, approfondimenti e attività per bambini