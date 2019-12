Zecchino d'Oro, c'è anche una padovana tra i giovani cantanti della 62esima edizione

L’appuntamento annuale con il festival per bambini più amato d’Italia sta per tornare. E ci sarà anche una giovane padovana ad interpretare le canzoni in gara: si chiama Alessia Cecere, ha 8 anni, è di Borgoricco e parteciperà alla 62esima edizione dello "Zecchino d'Oro", che andrà in onda per tre appuntamenti pomeridiani il 4, 5 e 6 dicembre su Rai1, in diretta dagli studi televisivi dell’Antoniano di Bologna.

"Sono felice"

La finale di sabato 7 dicembre sarà invece in prima serata su Rai1 in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), con la conduzione di Carlo Conti e Antonella Clerici, la direzione musicale del Maestro Peppe Vessicchio, il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni e la regia di Maurizio Pagnussat. Il brano che Alessia canterà, accompagnato dal Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, si intitola “Sono felice”. Con la giovane padovana sale a 48 il numero di interpreti che nella storia dello Zecchino d’Oro hanno rappresentato il Veneto.

Le canzoni in gara

12 le canzoni inedite in gara - con le quali il repertorio sale a 776 brani - i cui temi vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno; 22 gli autori di testi e musiche scelti da una giuria mista di interni dell’Antoniano, Rai e personalità del mondo del giornalismo, della musica e dello spettacolo, tra cui il Maestro Peppe Vessicchio, lo scrittore e cantautore Gio Evan e l a youtuber e influencer Lasabrigamer; 16 i piccoli interpreti, con i quali sale a 1034 il numero di bambine e bambini che hanno partecipato alla manifestazione canora dalla prima edizione ad oggi; 11 le regioni d’Italia rappresentate dai solisti scelti tra oltre 5000 bimbi durante Lo “Zecchino d’Oro Casting Tour”, che da febbraio ad agosto ha toccato ben 30 città italiane; 65 i bambini del Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni che canteranno insieme ai solisti. Il 4 dicembre inizia la gara con l’ascolto di 6 canzoni, il 5 dicembre la gara prosegue con l’ascolto delle altre 6 canzoni mentre il 6 dicembre verranno riascoltate tutte e 12 le canzoni in gara in una versione ridotta. Il 7 dicembre sarà invece il giorno della grande finale in prima serata, in cui verranno riproposte nuovamente le 12 canzoni, che verranno cantate dal vivo dinanzi a un pubblico degno delle grandi occasioni. Una giuria di ospiti eccezionali affiancherà la tradizionale giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni che avranno il compito di scegliere, tra quelle in gara, la canzone vincitrice di questa edizione: da Giovanni Allevi a Luciana Littizzetto, da Ficarra e Picone a Laura Chiatti, Stefano De Martino, Claudia Gerini e la coppia Raoul Bova e Rocio Morales.