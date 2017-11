Cultural Landscapes: Andrea Zhok presenta "Libertà e natura" alla Grind House

Grind House, club underground di Padova, amplia il suo raggio d'azione e presenta una nuova serie di proposte, uscendo dal solo ambito musicale.

Inaugura infatti il progetto Cultural Landscapes, che si occuperà di portare alla luce e presentare il meglio di quanto offre il panorama culturale a tutto tondo (libri, arte, cinema e altro) organizzando incontri con autori, artisti e intellettuali.

Lo scopo è quello di creare uno spazio per trattare delle questioni calde e di grande interesse, affinchè esse possano essere conosciute, discusse, esaminate.

Gli eventi, inoltre, si terranno principalmente nei giorni infrasettimanali nel tardo pomeriggio.

Il primo appuntamento, giovedì 23 novembre, vede ospite Andrea Zhok, filosofo, docente alla Statale di Milano, opinionista sul tema, più attuale che mai, della relazione fra libertà e natura, che presenterà il suo ultimo lavoro.

In un mondo secolarizzato e in cui il discorso scientifico ha fatto passi da gigante ed è ogni giorno più preciso e specializzato, quanto spazio c'è per il libero arbitrio?

Nelle coercizioni delle regolarità della natura, quanto la coscienza può dirsi autonoma, condizione prima di ogni coscienza propriamente detta?

L'AUTORE

Zhok assume una posizione originale, rifiutando nettamente ogni dualismo e che permette di salvaguardare e inquadrare tanto il prezioso rigore del sapere scientifico quanto la potente esigenza di libertà della coscienza, senza la quale nessuna vita umana possa dirsi davvero tale e vissuta.

L'autore si è speso anche su moltissimi altri temi di grande interesse, in particolare in ambito sociale e morale: fra le maggiori pubblicazioni si ricordano "Lo spirito del denaro e la liquidazione del mondo" (2006) e "Il concetto di valore: dall'etica all'economia" (2002), mentre tra le opere dedicate a temi fenomenologici: "Fenomenologia e genealogia della verità" (1998) e "Saggio su Ludwig Wittengstein" (2001).

Cura anche un profilo Facebook e un sito web, antropologia filosofica.